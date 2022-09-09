Недавно известный ухтинский общественник Владимир Иванов выступил с открытым обращением в Прокуратуру Республики Коми. Владимир Миронович спрашивает: когда же наконец будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении АО «Коми энергосбытовая компания» и ООО «Региональный оператор Севера» по пресечению нарушений российского законодательства?

«Трибуна» уже неоднократно освещала эту тему, но поскольку она имеет важное значение для всех жителей республики, получающих квитанции за утилизацию мусора, еще раз напомним ключевые моменты.

В роли агента

«Мусорная реформа» в Коми стартовала на два месяца раньше, чем в других регионах – с 1 ноября 2018 года. А еще 22 октября того же года между региональным оператором и АО «КЭСК» был заключен агентский договор, согласно которому энергосбытовая компания взяла на себя функцию по оформлению и рассылке квитанций за вывоз мусора. Тогда это объясняли тем, что у регоператора нет собственной базы данных потребителей коммунальных услуг. У КЭСКа такая база имелась – фирма регулярно рассылала свои платежки за электричество. Теперь же в них добавилась дополнительная строка – «за услуги по обращению с ТКО». За эту техническую, не требующую больших затрат работу энергосбытовая компания на регулярной основе стала получать солидное агентское вознаграждение.

Конечно, тут же возник вопрос: почему именно КЭСК? Клиентская база имеется и у ряда других организаций, например, у государственного Фонда по капитальному ремонту. Тем не менее, кураторы из Желтого дома, отвечавшие за «мусорную реформу» в Коми, сделали выбор в пользу именно этой фирмы.

Однако этим агентский договор со сторонней компанией, не имеющей никакого отношения ни к вывозу мусора, ни к его утилизации, не ограничился. Там появился другой интересный пункт – о том, что именно КЭСК является еще и так называемым платежным агентом, то есть занимается сбором денежных средств с населения и юридических лиц за «мусорные» услуги регоператора. И тоже за двухпроцентное вознаграждение (учитывая, что годовая выручка оператора приближается к 2 млрд руб., получается нехилая сумма).

Более того, в том же договоре сказано, что по письменному поручению «главного мусорщика» деньги от потребителей могут быть перечислены не только на его специальный счет, но также и на банковские счета «третьих лиц». Под «третьими лицами», очевидно, понимаются контрагенты оператора, в первую очередь подрядчики. Но как тогда объяснить факт хронической многомиллионной задолженности перед ними?

Нарушаем, граждане?

Уже три года Владимир Миронович обращается в суды и правоохранительные органы, доказывая, что КЭСК не имеет права заниматься приемом денежных средств за услуги по обращению с ТКО, поскольку не может являться платежным агентом (ни «простым», ни банковским), а тем паче оператором почтовой связи, на которых, согласно ФЗ «О национальной платежной системе», и возложена эта функция.

Эта юридическая коллизия столь очевидна, что, возможно, стала одной из причин того, что ООО «Ухтажилфонд» пришлось сменить вывеску, расторгнуть прежний договор с КЭСКом и теперь уже от имени ООО «Региональный оператор Севера» заключить с энергосбытовой компанией новое агентское соглашение (от 22 апреля 2020 г.), но на тех же условиях.

Владимир Иванов оспорил в Арбитражном суде Республики Коми и новый договор. 15 апреля 2021 года суд признал его незаконным, установив, что АО «КЭСК» не является платежным агентом и не имеет права собирать «мусорные» деньги. Это решение затем подтвердил и Второй апелляционный суд, в котором энергосбытовая компания пыталась обжаловать вердикт предыдущей инстанции.

11 февраля с.г. Прокуратура республики внесла представления в адрес КЭСКа и регионального оператора. Общий смысл таков: прекращайте нарушать закон!

Как отреагировали нарушители? Они были вынуждены расторгнуть и второй договор. С той лишь целью, чтобы немедленно заключить третий, похожий на первые два, как брат-близнец. И сбор денег с потребителей продолжается и по сей день по прежней незаконной схеме.

Общественник несколько раз писал заявления в полицию Ухты с просьбой возбудить уголовное дело против участников незаконной сделки. В частности, по ст. 172 УК (незаконное выполнение банковских операций). Но полиция почему-то не «возбудилась», хотя отказы о возбуждении уголовного дела дважды отменялись Ухтинской прокуратурой.

Интересные цифры

27 июля 2022 г. Арбитражный суд РК вновь подтвердил предыдущие вердикты о том, что КЭСК не является банковским платежным агентом, а его соглашение с регоператором является незаконным.

При разбирательстве дела суду был представлен отзыв налоговой инспекции по Сыктывкару, в результате стали известны весьма любопытные цифры. Так, выяснилось, что только за один месяц (февраль этого года) КЭСК получила на специальный счет 81,9 млн руб. «за услуги по обращению с ТКО». Затем КЭСК перечислила деньги сначала на свой расчетный счет, а затем на счет ООО «Региональный оператор Севера». Но не всю сумму, а 67,2 млн руб. Остальные деньги (по состоянию на февраль того же года), согласно данным налоговиков, в размере 14,7 млн рублей остались в распоряжении энергосбытовой компании. Куда они потом делись, непонятно. То ли перечислены тем самым «третьим лицам», то ли использованы на другие цели, мы не знаем.

Зато точно известно, что ни судебные инстанции, уже установившие факты нарушений закона, ни прокуратура, ни полиция не могут или не хотят остановить участников незаконной сделки.

Когда работают «без огонька»

Вот и очередное обращение В. Иванова в республиканский надзорный орган завершилось вполне предсказуемо: его письмо «отфутболили» обратно в прокуратуру Ухты. Кстати, недавно утхинский прокурор Павел Якимов пошел на повышение – он возглавил Сыктывкарскую прокуратуру.

Такое впечатление, что чья-то невидимая рука (возможно, на федеральном уровне) блокирует любые поползновения на «мусорный бизнес», которому правительство создает всевозможные преференции. Говорят, будто есть негласное указание правоохранителям не вмешиваться в эту тему. И хотя наши органы, как мы видим, в некоторых случаях все-таки вынуждены реагировать (уж слишком вопиющим образом попирается закон), но делают это чисто формально, «без огонька». В отличие от тех многочисленных дел, которые касаются «страшных коррупционеров», типа врачей, выдающих фиктивные медицинские справки. С мелкими взяточниками бороться, конечно, легче – ведь у них нет «мохнатой лапы» в высоких кабинетах.

Виктор СЕМЕНОВ.