23 июня состоялось очередное заседание сессии Коми парламента. На ней был заслушан отчет главы республики и рассмотрены десятки вопросов, в том числе очень важных для жителей региона. И каждый раз избиратели удивляются: как нардепы успевают «переварить» такое огромное количество законопроектов? Об особенностях нашей парламентской кухни рассказывает известный общественник, депутат Госсовета Николай Братенков.

Серьезное нарушение

«Я уже несколько раз делал замечание на комиссии Госсовета по регламенту и на заседании сессии о том, что материалы к сессии готовятся с опозданием. Согласно регламенту все проекты законов должны быть готовы для депутатов за месяц до сессии, но это постоянно нарушается – как правительством, так и президиумом Госсовета. Так было и в этот раз.

Из 45 законопроектов и постановлений 27 были внесены для ознакомления депутатам менее чем за 9 дней до сессии. А некоторые – даже за день до нее. У депутатов на не освобожденной основе практически нет возможности изучить документы, проконсультироваться с юристами, посоветоваться с избирателями, чьи интересы затронуты этими проектами, чтобы прийти на сессию подготовленными, имеющими свою точку зрения.

Ни председатель комиссии Владимир Жариков, ни члены комиссии этого серьезнейшего нарушения «не видят». На мой взгляд, комиссия больше занята разборкой заявлений по мелким нарушениям депутатов разных фракций друг на друга. В знак протеста мне пришлось объявить на комиссии по природопользованию, куда я вхожу, что голосовать не буду. На сессии при обсуждении повестки дня я предложил снять половину вопросов, подготовленных с нарушением сроков, но, увы, не нашел поддержки.Председатель комиссии по регламенту опять промолчал, а мой коллега-земляк и вовсе предложил меня за такой протест наказать. В итоге ни один вопрос с повестки так и не был снят.

По приказу «старшего брата»

Большинством голосов сессией были приняты изменения в Конституцию Республики Коми. Какие это изменения? Судите сами.

Граждане имели право отозвать главу республики в случае неудовлетворительной работы. Эту статью Госсовет большинством голосов исключил из Конституции Коми.

Зато ввели статью, по которой теперь главе РК мы сами дали право распустить нас – народом избранный Госсовет республики.

Госсовет так же имел полномочия ежегодно рассматривать отчет о результатах работы регионального правительства и оценивать его работу. Опять те же партийцы власти и некоторые депутаты от других партий исключили и эту статью из Конституции Коми.

Так приказал наш «старший брат» – Госдума России, приняв закон РФ о публичной власти. А у Госсовета не хватило «смелости» и права ослушаться его. Не превращается ли Госсовет Коми в «игрушку» в руках Госдумы РФ? В реальной жизни игрушки часто надоедают и тогда их находят в мусорном ящике. Не случится ли нечто подобное с Госсоветом?

Метаморфозы голосования

О других вопросах повестки дня. Например, об изменениях в закон Коми о выборах. Там на 33-х страницах – мелким шрифтом. Выделю основное.

Выборы можно проводить в несколько дней (решение принимают избиркомы).

В СССР при населении 260 млн человек 98% избирателей успевали голосовать за один день. Избиркомы работали бесплатно на общественных началах.

Через три десятка лет в России осталось лишь 140 млн граждан. Но не стали успевать голосовать даже за несколько дней. «Успевают» уже меньше половины граждан, а кое-где и того меньше.

Почему это происходит? Неужели из-за недоверия избирателей в результаты подсчета голосов? Но разве за два дня вдвое больше вероятности исказить результаты выборов?

А может, еще потому, что за «хороший» результат приплачивают хорошие премии членам избиркомов, «агитаторам»?

Электронное голосование. Это, на мой взгляд, самый непроверяемый, неконтролируемый гражданами способ голосования с заранее «известным» итогом результатов.

Из списков членов избирательных комиссий предлагается исключить членов избиркомов с совещательным голосом. Это «последние из могикан» из реальных контролеров за процессом голосования? Задал на сессии вопрос уважаемому председателю Избиркома Коми Дмитрию Митюшеву: как он лично относится к этим «новшествам»? Дмитрий Ильич ничего не сказал, но большинство депутатов сказали «да», быть этим изменениям.

Вот так и живем. Все лучше и лучше. Наверное, это генеральная подготовка к основным выборам 2024 г.?

«Мертвецов» окропили «живой водой»

В кои-то веки на сессии Госсовета утвердили перечень наказов депутатам Госсовета.

Раньше депутат любого уровня власти имел наказы. Он получал их на встречах с избирателями. Депутат кровь из носу старался эти наказы выполнить. Но в связи с ежегодными планами российского правительства по улучшению жизни избирателей, с одной стороны, и постоянной оптимизацией бюджетов, с другой, наказы тихо вымерли. Их без шума отменили.

И вдруг! Чтобы оживить вымершие наказы, в Коми решили окропить их «живой водой». Но не для всех, а только для депутатов Госсовета. И тоже не для всех, а только для тех, кто победил в одномандатных округах. (Напомню, что абсолютное большинство победителей в 15-ти одномандатных округах – это члены партии власти). Случайность это или хорошо продуманная тактика? Неизвестно. Знают об этом лишь самые высокопоставленные чиновники региона.

Объявили, что на выполнение наказа на каждый округ выделяется 20 млн рублей. К счастью, я тоже одномандатник. Единственный из 15-ти – не из партии власти. Значит, здорово повезло?

В мой Ираельский округ входят два района (Сосногорский и Ижемский). Встречи с избирателями до и после выборов не прошли даром. Не стоило большого труда определить две горячие проблемы, чтобы их сумма составила заветные 20 млн рублей. Подал в срок заявки на эти два наказа: покупка техники для создания МУП ЖКХ для поселка Войвож (Сосногорский район) и строительство быстровозводимого модуля ФАПа в д. Ласта (Ижемский район). С радостным ощущением ждал, когда же правительство утвердит и мои наказы от избирателей.

Но, увы, пришла весть: деньги на наказы урезали. Следом узнал, что правительство утвердило по Ираельскому округу больше наказов, но мельче (типа спортплощадок и т.п.). Такие проблемы избиратели решать меня не просили. А кого они просили? Мне неизвестно. Получается, прав покойный Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Для тех, кто не из партии власти?»

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета Республики Коми.