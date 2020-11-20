Столяр-краснодеревщик Семен Налимов создавал музыкальные инструменты, по совершенству формы и звука не уступавшие скрипкам великого итальянца.

Телеканал «Юрган» снял о Семене Налимове документальный фильм (премьера состоится 26 ноября в 20.00). «Это дань уважения нашему великому земляку и подарок республике к ее 100-летию», – говорит автор фильма Елена Красильникова.

При создании фильма съемочная группа «Юргана» побывала в Москве и Санкт-Петербурге, где в музеях и частных коллекциях находятся балалайки и домры Налимова, а также в Тверской области, где располагалась его мастерская.

Домры, гусли, балалайки

Семен Иванович Налимов родился 1 февраля 1857 г. и до 17 лет прожил в сыктывдинском селе Выльгорт. Отсюда, из родительского дома, он ушел в армию и «вернулся» на родину лишь полтора века спустя – в виде бронзового памятника, который стоит теперь в центре села.

К ремеслу изготовления музыкальных инструментов выльгортского самородка приобщил Василий Андреев – «отец русской балалайки». Андреев занимался восстановлением старинных народных инструментов. Узнав о талантливом мастере, он пригласил Налимова в свою мастерскую в селе Марьино. Ученик все схватывал на лету и вскоре достиг таких вершин в этом искусстве, что слава о нем перешагнула границы Российской империи. Содружество Андреева и Налимова продолжалось почти 26 лет.

Налимов постиг все тайны «поющего» дерева. Механических станков в его мастерской не было. Все 300 с лишним инструментов (170 балалаек, 115 домр, а также несколько штук гуслей) собраны вручную, из разных пород дерева. Так, к примеру, кузов балалайки делался из клена, дека – из ели, а гриф – из грушевого дерева. Клей Налимов делал рыбный – осетровый. Состав лака для кузова и дек был разный и менялся в зависимости от породы и состояния дерева, из которого делался инструмент. На готовых инструментах ставилась этикетка: «Работа С.И. Налимова под руководством В.В. Андреева, сельцо Марьино-Андреевское».

Работы Налимова были дважды выставлены на всемирных выставках в Париже, а также на первой Всероссийской выставке музыкальных инструментов «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге, где были удостоены Большой золотой медали.

Умер Семен Иванович в возрасте 59 лет от туберкулеза горла 22 августа 1916 года в Петрограде. Его мастерская в Марьино существовала до 1931 года. Затем «вследствие ветхости была разобрана на дрова».

«Налимы» – это круто!

– В балалаечной среде имя Семена Налимова открывает все двери. Это как волшебное слово, главный пропуск, – рассказывает автор фильма Елена Красильникова. – Мы начали с поиска музыкантов, которые играют на «налимах» – так называют профессионалы его инструменты. Сразу откликнулись артисты Андреевского оркестра в Питере, а также московский виртуоз-балалаечник Алексей Архиповский. В его коллекции, как выяснилось, было четыре налимовских инструмента (1894, 1897 и 1902 года, и предпоследний инструмент мастера № 169). Архиповский купил его у коллекционера в Германии. «Такого класса инструменты не продают на аукционах. Обычно они переходят от мастера к мастеру», – рассказал он.

Кстати, интересный факт! Жена Алексея Архиповского Светлана родом из Сыктывкара. Как шутит музыкант, он специально выбрал супругу на родине Налимова. Архиповский бывал с концертами в столице Коми, готов прилететь в дни столетия республики и сыграть на балалайке нашего великого земляка.

Другого известного балалаечника – Андрея Горбачева, зав. кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных – съемочная группа снимала летом прошлого года во дворе академии. Горбачев много выступает за границей, исполняет современную музыку на балалайке вместе с симфоническим оркестром. «В общественном сознании балалайка представлена как фольклорный инструмент, рядом лапти, косоворотка… Это примитивный, устаревший взгляд. Все зависит от мышления музыканта. Я играю музыку с симфоническим оркестром, значит, балалайка – академический инструмент», – рассказал «Юргану» Андрей Горбачев.

К слову, инструмент, который сегодня знают как русскую балалайку, изготовил именно Налимов. Прежде балалайка была с длинной декой и двумя струнами, на ней играли на ярмарках. Налимов же сделал инструмент, достойный оркестрового звучания. На нем можно сыграть самую сложную музыкальную композицию.

– В той же Гнесинке мы побывали в гостях у мастера Валерия Гребенникова, который в год реставрирует по одной-две балалайки Семена Налимова, – продолжает Елена Красильникова. – Он рассказал, что никогда не видел, чтобы кто-то так чисто, безупречно работал руками, как Семен Иванович. Его инструмент – это услада для музыканта.

В Тверской области наша съемочная группа проехала от купеческого города Бежецка, где родился и вырос Андреев (не исключено, что бывал и Налимов), до села Марьино, где больше 20 лет работала мастерская Семена Ивановича. Самого Марьино, правда, теперь уже нет (сейчас это часть села Молдино). Мастерская не сохранилась, но есть школа, мебель для которой делал Налимов, небольшой музей и, конечно, люди, которые передают из уст в уста истории и легенды, связанные с Семеном Ивановичем.

Сенсация

В ходе работы над фильмом съемочная группа задалась целью найти могилу Семена Налимова. Во всех публикациях о мастере написано, что он похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища, но могила не сохранилась. И вдруг сенсация: недавно «Юрган» получил ответ на свой запрос из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Оказывается, местом погребения мастера является Большеохтинское кладбище. Через соцсети был брошен клич питерским волонтерам помочь отыскать могилу «балалаечного Страдивари». Первыми на призыв откликнулись представительство Коми в Северо-Западном округе и наше питерское землячество «Неватас».

– Волонтеры изучили карту исторической части Большеохтинского кладбища и начали поиски, – говорит Е. Красильникова. – К сожалению, шансы найти могилу небольшие, но мы все же надеемся. Кроме наших земляков в Санкт-Петербурге, к поискам подключились также студенты консерватории им. Римского-Корсакова…

Лиля ВОВК.

P.S. Кстати, недалеко от бывшего Марьино находится исправительная колония, где по иронии судьбы отбывает срок другой наш известный земляк – экс-глава Коми Вячеслав Гайзер. Впрочем, это уже совсем другая история…