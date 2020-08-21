8 мая с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Конкурентов нужно убрать!», где рассказывалось о недавно заключенной между ООО «Ухтаводоканал» и пятью управляющими компаниями города довольно странной сделке.

«Управляшки» без согласования с владельцами помещений обслуживаемых домов обязались содержать бесхозяйные участки канализации от наружной стены дома до первого колодца сетей канализации, а «Ухтаводоканал» – оказывать помощь в промывке этих участков. Но главное в договоре было в том, чтобы «водяной» не предъявлял требования оплаты за ОДН по водоотведению.

Заглянув на сайт «Ухтаводоканала», мы узнали, что еще шесть лет тому назад Верховный суд Республики Коми запретил «главному водяному» Ухты предъявлять жителям города плату за общедомовые нужды (ОДН) по канализации. По этому факту общественники КСУ Ухты встретились в марте с мэром города Магомедом Османовым, и на этой встрече нам обещали принять меры. Однако этого не произошло, и события стали разворачиваться совершенно в другом направлении.

Нервная реакция

Директор «Ухтаводоканала» Татьяна Филиппова, она же заместитель председателя горсовета МО ГО «Ухта», прислала в редакцию газеты ответ на публикацию статьи «Конкурентов нужно убрать!», в котором с негодованием назвала информацию в статье «некорректной и незаконной», заявив, что автор статьи в газете допустил факты очернения деятельности «Ухтаводоканала» и «других официальных лиц».

13 июля 2020 года состоялась очередная встреча мэра Ухты М. Османова и директора «Ухтаводоканала» Т. Филипповой с общественниками КСУ города, на которой досконально рассматривался вопрос, который обсуждался в указанной статье.

Подарок с барского плеча

И после этого Магомед Османов принял конкретные решения — до 1 октября «Ухтаводоканал» обязан представить материалы для признания спорных участков водоотведения бесхозными, срок признания участков бесхозяйными продлится более года, а в этот период указанные участки будут обслуживать их управляющие компании — по временному соглашению, но деньги за это будет получать все тот же «Ухтаводоканал»!

Причина? Оказывается, Комитет по управлению муниципальным имуществом города обязан заключить договор с «водяным Ухты» на возмещение ему возникающих затрат. Другими словами, из городского бюджета ООО «Ухтаводоканал» станет получать деньги за обслуживание указанных участков выпусков канализации по всем домам города, причем до тех пор, пока эти участки не будут переданы «городскому водяному» в хозяйственное ведение.

Стоит ли удивляться такой мэрской щедрости, а точнее — «финансовому вливанию» муниципальному предприятию? Ведь экономическое состояние «Ухтаводоканала» сильно пошатнулось. Как выясняется, еще в феврале этого года приставы принудительно взыскали с предприятия 120 млн рублей задолженности по налогам и сборам (такая информация есть на его официальном сайте). А безденежье грозит коллапсом, город может остаться без обеспечения водой.

Важно отметить, что и.о. министра ЖКХ Коми Анна Тюрнина признала: при установлении тарифов для МУП «Ухаводоканал» предусматриваются расходы на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей. И не знать этого заместитель председателя горсовета Т. Филиппова и мэр города М. Османов не могли. Но если нельзя, но очень хочется, то… можно. По крайней мере так, видимо, считают эти руководители.

Чудеса еще не закончились

Законодательство России гласит, что деятельность по водоснабжению и водоотведению подлежит государственному регулированию. Тарифы в этой области устанавливаются региональными комиссиями. Приказом МинЖКХ РК № 3249-ОД от 03.05.2018 г. назначен состав комиссии по тарифам в составе чиновников, общественного представителя и руководителя антимонопольной службы республики.

На основании сложившихся экономически обоснованных расходов утверждены тарифы на воду и канализацию во всех муниципалитетах Коми, причем размеры тарифа на воду больше, чем на канализацию. А вот в Ухте — наоборот!

Перед нами — очередной казус ухтинской системы управления ЖКХ: тариф на водоотведение (канализацию) на три рубля выше, чем тариф на воду! Почему? Мы задали этот вопрос мэру и руководителю «Ухтаводоканала» при встрече. Ответ оказался очень неожиданным: по их словам, очистку стоков осуществляет нефтяная компания, а ее деятельность не полежит государственному регулированию.

После этого ситуация в ухтинской системе ЖКХ выглядит еще более странной и запутанной. Но со всеми этими чудесами и тайнами мы обязательно разберемся.

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного

совета управдомов Ухты.