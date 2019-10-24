Тайные страсти в «Стеклянном доме»

Впервые в истории депутаты парламента Республики Коми заседали в закрытом режиме, из зала доносились крики, а у здания Госсовета дежурила скорая помощь…

24 октября состоялось первое заседание осенней сессии республиканского парламента. За несколько дней до ее начала в «Стеклянном доме» (так называют здание Госсовета РК) произошли события, которые могли изменить политический расклад в регионе.

Еще на прошлой неделе «Трибуне» стало известно о возможной отставке целой группы депутатов, занимающих ответственные посты в Госсовете.

Первым, кто написал заявление о сложении полномочий, оказался вице-спикер парламента Владимир Косов. Сам он объяснил это личными мотивами, связанными с его профессиональной деятельностью в качестве практикующего врача. Однако, как теперь выяснилось, это не единственная и не главная причина.

Следующая кандидатура на вылет – другой заместитель председателя парламента Валентина Жиделева, до сих пор не замеченная в какой-либо нелояльности по отношению к «Желтому дому» (то есть к губернатору и его команде).

В «черном списке» оказались и руководители двух ключевых комитетов. Это председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков и председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев.

По версии официозных СМИ, трое руководителей ГС (господин Косов при этом не упоминался) нарушили законодательство о гостайне и поэтому должны лишиться своих постов.

Однако независимые источники утверждали, что формальные нарушения – лишь повод для передела власти и нового дележа портфелей в законодательном органе.

Уровень допуска

Депутаты, занимающие руководящие должности в парламенте, действительно имеют какой-то уровень допуска к государственным тайнам. Поэтому должны уведомлять о своих перемещениях по миру Управление ФСБ России по Республике Коми.

Другой вопрос, что эта процедура на сегодняшний день никак не регламентирована – нет соответствующей инструкции (до ее разработки руки попросту не дошли). Кто должен нести ответственность за это? Наверное, в соответствии со статусом, в первую очередь – председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, а не ее коллеги.

При этом нельзя сказать, что все было пущено на самотек. Сотрудники аппарата получали какую-то информацию в устном виде от самих народных избранников, а потом она каким-то образом через руководителя аппарата Госсовета Коми Дмитрия Челпановского (в августе перешел на другую работу) передавалась в соответствующие органы.

Пересекали границу

Валентина Жиделева оказалась в числе «нарушителей» после того, как съездила в Чехию полюбоваться красотами Праги, а заодно посетила соседний немецкий город.

В свою очередь Сергей Артеев недавно побывал на межпарламентском форуме в Астрахани, где по приглашению компании «ЛУКОЙЛ» со своими коллегами посетил нефтяную платформу, расположенную в нейтральных водах Каспийского моря. Формально ему пришлось проходить через государственную границу. Но он там был не один из Коми, а вместе с упомянутым выше Дмитрием Челпановским. Кстати, о готовящейся поездке в Астрахань загодя знала и Надежда Дорофеева.

О своих поездках за границу «носители тайны» должны оповещать не спецслужбу, а сотрудников, работающих в аппарате Госсовета (есть там, кстати, и свой «куратор», отвечающий за «тайны»). Где и когда произошел сбой в оповещении, надо разбираться в каждом конкретном случае. Однако при этом следует пояснить, что подобное нарушение не влечет автоматической отставки (на этом не настаивает и ФСБ) руководителей парламента.

Сами же кандидаты на вылет заявляли, что скандал «о гостайнах» – это лишь предлог разобраться с неугодными депутатами. При этом многие считают, что триггером конфликта стала экс-сотрудница «Желтого дома» Александра Бушуева, которую Надежда Дорофеева и администрация губернатора усиленно проталкивали на должность руководителя аппарата Госсовета Коми. Против ее кандидатуры выступила целая группа депутатов, включая «единороссов».

Журналисты подслушивали…

Еще накануне сессии разгорелись такие страсти, что вице-спикер Валентина Жиделева угодила в больницу с подозрением на инсульт. На заседание она, правда, явилась. Зато во время дебатов пришлось вызывать «скорую» другому депутату – Екатерине Руденко.

Октябрьская сессия началась с того, что председатель Госсовета Надежда Дорофеева предложила перенести кадровые вопросы с начала в самый конец повестки рабочего дня, рассмотрение сделать закрытым для журналистов и вообще всех «посторонних», включая сотрудников аппарата ГС. Большинство депутатов ее поддержало.

Такого режима секретности не было за всю историю регионального парламентаризма. Также по настоянию Надежды Дорофеевой не велась стенограмма выступлений на этой закрытой части сессии. Более того, депутатам было предложено воздержаться от каких-либо последующих комментариев. Впрочем, совсем оградить СМИ от какой-либо информации не удалось, поскольку обрывки выступлений были слышны в гулких коридорах здания.

А прокурор наблюдал

Открытая часть сессии длилась около двух часов, зато почти четыре часа скрупулезно обсуждалась тема соблюдения гостайны. Депутаты в присутствии прокурора Коми Сергея Бажутова бурно выясняли, кто виноват в нарушениях.

Выяснились некоторые подробности предписания Коми УФСБ, поступившего в Госсовет Коми в середине сентября. В нем фигурировали Сергей Артеев, Степан Чураков, Валентина Жиделева и Владимир Косов. Они действительно пересекали границу России. Самое главное, что конкретных претензий в их адрес не было, зато они были в адрес аппарата Госсовета Коми и Надежды Дорофеевой, которая должна была взять под свой контроль подготовку соответствующей инструкции по информированию о перемещениях депутатов. Но такая инструкция появилась на свет только 5 октября этого года.

Надежда Дорофеева заявила, что сама приняла решение максимально строго наказать коллег. В такую ее самостоятельность поверили далеко не все. Ведь в силу незначительности нарушений можно было вообще обойтись без каких-либо наказаний. Более того, Надежда Борисовна призналась, что Валентина Жиделева ей лично сообщила о предстоящей поездке в Чехию.

В закрытой части сессии речь шла о том, насколько вообще этично поднимать вопрос о снятии с должностей только за то, что не было какого-то документа, появление которого никак не зависело от депутатов.

Остались на месте

Депутаты решили голосовать тайно, причем по старинке – при помощи бюллетеней. Состав счетной комиссии был расширен с трех до пяти человек, чтобы избежать даже разговоров о возможных манипуляциях при подсчете голосов.

В итоге депутаты голосовали за каждого из трех фигурантов «дела о гостайне» по отдельности. По словам председателя счетной комиссии Владимира Жарикова, предложение об отстранении депутатов от занимаемых должностей не прошло. Причем исход драматичного голосования решил всего один голос!

По мнению ряда наблюдателей, конфликтная ситуация привела к расколу в депутатском корпусе. Отразится ли это на работе Госсовета, мы увидим на следующем заседании парламента, которое состоится в ноябре.

Сергей МОРОХИН.