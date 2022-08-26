На самом деле «старушке»-республике «стукнул» уже 101 год. Просто из-за ковида в 2021-м массовые мероприятия решили передвинуть ровно на 12 месяцев. За время пандемии жители Коми соскучились по праздникам, поэтому решили «зажечь» по полной. Следующая круглая дата теперь нескоро. Многие земляки веселились так, будто это в последний раз…

Впервые в рамках юбилея из Сыктывкара в Усть-Вымь курсировал ретропоезд, в Театре оперы и балета с аншлагом прошел концерт трио пианистов «BEL SUONO» из Москвы, в филармонии – выступление ансамбля «Белогорье» из Белгорода и коллектива «Пятеро» из Москвы, а на сцене Театра драмы имени Савина – спектакль «Двое и море» при участии известных актеров Георгия Дронова и Елены Бирюковой.

Но главным в череде праздничных мероприятий стало, конечно, театрализованное шоу «Соединяя времена». Оно состоялось 22 августа на Стефановской площади и длилось вместо заявленных четырех почти пять часов, из-за чего даже был передвинут по времени салют в Кировском парке.

«Трибуна» собрала несколько любопытных фактов о юбилее.

1. Сцена

Специально для шоу был возведен огромный сценический комплекс длиной 80 метров и площадью более 1000 квадратных метров. Специалисты из Кирова собирали и тестировали его почти две недели. Разборка комплекса началась утром 23 августа и продолжалась до пятницы.

Сцена была оборудована двумя специальными нишами для оркестров. Экранное полотно площадью более 350 кв. м позволило создать уникальное интерактивное оформление для каждого номера. При подготовке визуального ряда использовались работы местного художника-этнофутуриста Юрия Лисовского и работы юных художников.

2. Звездопад

В вечернем шоу приняли участие более 1 000 артистов из городов и районов республики, более 400 юных талантов. Ведущими концерта были заслуженный артист России Александр Олешко и Татьяна Зизганова, лауреат премии правительства Коми. Жителей республики поздравили уроженка Ухты, солистка Большого театра Ольга Сильверстова, Лев Лещенко, Лариса Долина, Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, группа «Дабро», Андрей Державин и группа «Сталкер», Александр Иванов и группа «Рондо».

3 . Номера и костюмы

В танцевальную программу вошли номера Государственного ансамбля «Асъя кыа». Специально для шоу было создано более 20 постановочных номеров. В каждом из эпизодов в среднем участвовало более 200 артистов. Для каждого были сшиты новые костюмы. В новой пачке танцевала на сцене и прима-балерина Театра оперы и балета Наталья Супрун.

4 . Денег потрачено…

Шоу создавалось около двух лет, на его организацию было потрачено порядка 40 млн рублей. В целом же на юбилейные мероприятия (с 2019 по 2022 годы) было предусмотрено 339 млн рублей – республиканских, федеральных и средств внебюджетных источников. Эти деньги ушли не только на концерт, но также издательскую деятельность, проведение выставок и фестивалей. Капитальный ремонт Национальной библиотеки тоже оплачивался из этих средств.

5. Скорая помощь

По данным Минздрава Коми, на Стефановской площади Сыктывкара во время праздничного концерта дежурили четыре бригады скорой помощи, пятая была выездной. Медики дежурили около ЦУМа, здания Ростелекома, администрации главы республики и Колледжа искусств. За времял концерта зрители 40 раз обращались за медпомощью. В основном это были дети и подростки с обмороками и головокружением, а также взрослые в возрасте 35-40 лет, явно перебравшие с алкоголем. Через турникеты пронести бутылки со спиртным было нельзя, поэтому «страждущие» пользовались старым методом: наливали спиртное в пакеты с соком.

Праздник удался – это отмечают все, кто побывал в день юбилея на многочисленных творческих площадках в столице Коми. «Мероприятия прошли достойно, в них приняли участие 35 тысяч человек!» – сообщил на своей страничке и.о. мэра Сыктывкара Владимир Голдин.

Лиля ВОВК.