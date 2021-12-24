Такой хоккей нам не нужен? Республику лишили юбилейных торжеств, а теперь под угрозой срыва и проведение чемпионата мира в столице Коми

В уходящем году отмечалось 100-летие Коми. Но на самом деле – не отмечалось. Юбилейные мероприятия прошли только «на выезде» – в Москве да Питере – и носили характер столичной тусовки. В них участвовали губернатор Уйба да узкий круг его одиозных сподвижников типа «старика Лопырева» с супругой-фотомоделью. А вот самих жителей Коми по сути лишили праздника. Власти объяснили это вовсе не тем, что юбилейные деньги были ухлопаны на Москву, а необходимостью соблюдать антиковидные ограничения.

В результате торжества в Коми перенесли на следующий год. Что, впрочем, тоже пока под вопросом, как и проведение в республике чемпионата по бенди, который, по идее, должен был стать «вишенкой на торте» – кульминацией юбилейных празднеств.

Лучшие хоккейные команды мира могут не приехать в Сыктывкар. А глава региона уже придумал «отмазку»: низкие темпы вакцинации. Хотя причины, вероятно, совсем другие.

Никаких гарантий

На прошлой неделе Федерация хоккея с мячом России заявила, что «в связи с затягиванием сроков, нерешенными вопросами по подготовке, отсутствием необходимых гарантий для проведения тестового мероприятия в Сыктывкаре (намеченного на январь 2022 г. – Ред.) в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом принято решение о проведении тренировочного мероприятия молодежной сборной команды России в Архангельске».

На первый взгляд, вроде ничего особенного, ну переиграли ситуацию, тем более что молодежный чемпионат проводится в Финляндии, а из Архангельска туда добираться проще.

Но здесь главный момент – отсутствие гарантий для должного приема спортсменов в Сыктывкаре. И это за три месяца до чемпионата мира!

Учли былые заслуги

Когда в феврале 2018 года принималось решение о том, чтобы доверить Коми проведение крупного международного турнира, было сделано много уступок. Уже, пожалуй, лет десять чемпионаты мира по хоккею с мячом не проводятся на открытом воздухе. А для Сыктывкара, где нет крытого стадиона, решили сделать исключение. Но при условии, что хотя бы сам республиканский стадион приобретет более-менее современный облик. Что и было сделано благодаря огромным финансовым вложениям – на реконструкцию главного спортивного комплекса столицы было потрачено более 3 миллиардов бюджетных рублей!

Были учтены и былые заслуги Сыктывкара. Проведенные здесь в 1980 и 1982 годах международные турниры по хоккею с мячом на призы газеты «Советская Россия» до сих пор считаются чуть ли не эталонными по уровню организации.

Также не будем забывать, что президент Федерации хоккея с мячом России и одновременно президент Международной федерации бенди Борис Иванович Скрынник в 70-х годах начинал свою спортивную карьеру в сыктывкарском «Строителе» (отыграл два сезона), а это тоже нам – «в плюс».

Вроде обо всем договорились, и Коми выполнила взятые на себя обязательства. Так в чем же тогда дело?

Раздевалка – напротив

Обязательное условие при подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом – это проведение тестовых соревнований на новой арене. Это позволяет выявить огрехи и успеть их исправить до начала главных стартов. В упомянутом выше заявлении как раз и говорилось о «тестовом мероприятии». Теперь вообще непонятно, что делать хозяевам чемпионата. С кем тестировать арену, раз молодежная сборная отказалась от этой почетной миссии?

О том, что конкретно не устраивает спортивных функционеров, можно только догадываться. Хотя есть очевидные минусы подготовки к чемпионату. Например, на запасном поле республиканского стадиона, где также планируется проводить матчи, нет даже раздевалки. Значит, хоккеистам с территории главного стадиона придется топать в амуниции и на коньках по улице? Где такое было видано на международных соревнованиях?

А вот еще одна «мелочь». Для стадиона прикупили снегоплавильную машину, адаптированную к условиям работы в крытых ледовых аренах, то есть, по сути, в тепличных условиях. Но открытый стадион – это совсем другое дело, за раз может столько снега намести, что разгребать замучаешься. Справится ли техника?

От Сомали до Монголии

Теперь обратимся к проблеме, которая реально неразрешима за оставшееся время. Первенство в группе «А», в которую включены восемь сильнейших сборных, должно пройти с 27 марта по 4 апреля. А до этого здесь же, в Сыктывкаре, будут выявляться сильнейшие команды из группы «В», куда входят представители стран, где хоккей с мячом – пока экзотика. Среди них Сомали (сборная сформирована из африканских спортсменов, проживающих в Швеции), Монголия, Швейцария, Япония… Так вот, технический персонал стадиона не дает гарантий (пока неофициально), что весной, к началу соревнований, лед «не потечет».

Но как такое возможно – ведь лед искусственный? По словам председателя совета ветеранов спорта Сыктывкара Анатолия Соловьева (он 25 лет был начальником команды «Строитель», 10 лет директором республиканского стадиона), когда затевалась последняя реконструкция стадиона, никто не обратился к ветеранам хоккея, которые могли бы дать дельные советы, что-то подсказать и по заливке того же льда.

«Жаркий» лед

Реконструкцией республиканского стадиона занималась строительная фирма из Сербии, которая ранее возводила крытый ледовый дворец в Иркутске. Там под ледовым полем холодильный агент (хладагент) проходит по трубкам, уложенным на бетонных плитах. В случае же с Сыктывкаром никаких плит нет. Значит, их изначально не было и в проектной документации. Трубки уложены на утеплитель, который фактически мешает проморозке земли.

В этом году удалось залить лед только в первой декаде ноября, когда хоккеисты в других регионах уже с середины октября готовились к первенству страны. Так какой же это искусственный лед, если он крепнет только после наступления морозов?

Искусственный лед должен выдерживать плюсовую температуру до 15 градусов. Когда лед сохраняется на протяжении длительного времени, можно строить хоть какую-то экономику стадиона, пытаться зарабатывать деньги на спортивных и массовых мероприятиях за счет длинного сезона с небольшим перерывом на летние месяцы.

При каких температурных режимах будет сохраняться искусственный лед в Сыктывкаре, никто толком не знает. Ведь официально тесты не проводились, что само по себе удивительно. Как без них у сербов принимали работу?

Теперь самый ближайший момент для того, чтобы узнать крепость льда, – это чемпионат мира. И тут уж как повезет: если придет теплый циклон и лед подтает, то властям Коми вкупе с Федерацией хоккея России придется услышать немало нехороших слов в свой адрес. А главное – Коми больше никто не доверит проведение серьезных международных соревнований. О позоре будут помнить долго.

Обнуленное табло

Надо ли говорить о том, что чемпионат мира – это не просто эпохальное событие для периферийного региона, но еще и возможность показать себя на всю Россию и мир!

Сегодня в Сыктывкаре лишь табло на Стефановской площади напоминает о предстоящем грандиозном событии. Да и оно уже находится в нерабочем состоянии, так как не выполняет свое главное предназначение: не ведется обратный отсчет времени до начала чемпионата. Табло обнулили.

Судя по тому, что в столице нет ни одного баннера, посвященного чемпионату, а официальный сайт соревнований не обновлялся уже с середины ноября (по данным на 22 декабря), напрашивается вывод: чемпионат мира не особо и нужен властям Коми – он им в тягость.

Книжная история

И еще один мелкий, но характерный штрих. Три года назад Анатолий Соловьев специально к чемпионату мира подготовил книгу об истории хоккея в Коми. Чиновники до сих пор не могут найти небольшую сумму, чтобы помочь ее издать. Средства вроде как изыскали еще в конце 2020 года, но им затем нашли другое применение.

Хотя чему тут удивляться, если за последние два года в кресле руководителя Минспорта Коми успели посидеть уже три человека.

Пандемия все спишет?

Похоже, что губернатор Владимир Уйба настроен «отыграть назад». Возможную отмену игр на первенство мира в столице Коми он готов отнести на счет коронавируса. И это общий принцип объяснения всех наших неудач: пандемия, как и война, все спишет.

– Мы проваливаемся, – заявил глава республики в своем недавнем видеообращении. – Мы не успеваем к марту достичь 80 процентов вакцинации населения.

Почему нужно именно 80% – Уйба не уточнил. Между тем Федерация бенди не предъявляет каких-либо особых требований по уровню вакцинации. Кстати, в Коми (на 22 декабря) вакцинировано 47,3% жителей – что почти не отличается от среднероссийского показателя. Здесь-то как раз никакого провала нет. Чего не скажешь о других сферах жизни республики – от экономики до спорта.

Сергей МОРОХИН.