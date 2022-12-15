Таксист-убийца (Криминал от 16 декабря)

49-летний усинец предстанет перед судом.

Конфликт между водителем такси и двумя пьяными мужчинами возник на территории садово-огороднического товарищества. Завязалась драка, в ходе которой таксист нанес обоим ножевые ранения. От полученного колото-резаного ранения с повреждением сердца один потерпевший скончался на месте, а второй был госпитализирован (ему причинен легкий вред здоровью). Учитывая, что фигурант ранее был судим и длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, сейчас ему также грозит большой срок.

Смерть проходчика

Тело работника обнаружили на шахте «Воркутинская».

Утром 11 декабря работник участка конвейерного транспорта шахты заметил спецодежду на магистральном ленточном конвейере в конвейерном уклоне 22. Конвейер был незамедлительно остановлен, на место вызваны сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС России. Спустя несколько часов в угольном бункере обнаружили тело работника «Северной алмазной компании» – 53-летнего проходчика 5 разряда участка № 3.

Бил табуретом по голове

Пьяный сыктывкарец нанес приятелю не менее семи ударов табуретом.

Травмы квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Сыктывкарцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Украл – сел

В Вуктыле мужчина сдал в ломбард золотую цепочку своей сожительницы.

За цепочку он выручил 5 800 руб. Находясь в изоляторе, он признал свою вину, а дама сердца заявила, что ущерб не является серьезным. Однако суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

«Ажур» не для детей!

МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел.

Министерство внутренних дел России изучило практику применения наручников (средств ограничения подвижности «Ажур») и запретило их применение к женщинам, детям и задержанным по экономическим преступлениям, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Решение принято по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета по правам человека при президенте.

Ложный донос, поджог и ножевые

Четыре из пяти преступлений жительница Печоры совершила в состоянии опьянения.

В январе прошлого года, находясь в подпитии, женщина нанесла себе три раны кухонным ножом в предплечье и бедро, а обвинила в этом сожителя. Спустя 10 дней, вновь употребив спиртное, она проникла в комнату общежития, где жил ее знакомый, и бросила горящую спичку на белье, лежащее на диване. Убедившись, что пожар начался, покинула комнату. В апреле того же года пьяная женщина вновь вооружилась ножом и нанесла сожителю удар в живот, а в августе повторила поступок, ударив мужчину острым предметом в грудь. Суд учел, что на ее иждивении находятся малолетние дети, явку с повинной и оказание медпомощи пострадавшему. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 лет в ИК общего режима.