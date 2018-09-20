Тарелка каши — это возможность прожить еще один день

Каждую субботу чумазые бродяги со всех концов Сыктывкара спешат сюда за миской бесплатного супа или горячей каши.

Под свою опеку бездомных взяли общественник Илья Костин вместе со своими друзьями Дмитрием Бульдиным, Николаем Шпаковым и Сергеем Котовым. На улице Ручейной они организовали раздачу горячего питания, одежды, медикаментов и средств личной гигиены.

— Нашими идейными вдохновителями стали общественники Игорь Сажин и Юлия Посевкина. Для начала они подарили нам большую кастрюлю и термопот, — говорит один из организаторов проекта «Сытый гражданин», руководитель правозащитной организации инвалидов «Аппарель» Илья Костин. Сам он тоже инвалид, передвигается в инвалидной коляске.

— К нам приходят люди, многие из которых остались без жилья и документов. Всем им нужны помощь и поддержка, — продолжает И. Костин. — Помимо раздачи обедов, раз в неделю организована и общественная приемная. Четверым бездомным мы помогли получить паспорта, у них появилась возможность устроиться на работу. За помощью обращаются и те, кто из-за утраты документов остался без пенсии. Так, недавно к логическому завершению подошла история с восстановлением трудового стажа 62-летнего Анатолия. Мы оказали помощь с оформлением пенсии и пожилому сыктывкарцу Владимиру, помогли ему отстоять право на жилье.

«На раздаче»

В очередь за горячим обедом приходят люди с разными судьбами, у каждого из них своя горькая история, некоторые отсидели в тюрьме. Но есть среди них и «статусные» бомжи — бывшие летчик, главный бухгалтер, спортсмен…

Каждую субботу задолго до назначенного времени бездомные небольшими группами начинают подтягиваться «на раздачу». Боятся пропустить обед. К трем часам подъезжает машина, и слышится радостный крик:

— Вот и харчевня на колесах!

Толпа оживляется, возле раздаточного стола выстраивается очередь. Кроме горячей пищи здесь раздают гигиенические принадлежности (мыло, зубную пасту и щетку), лекарства, одежду.

Женщины есть женщины — они сразу же бросаются к столу, где лежат пакеты с одеждой. Бомжиха Светлана, одетая в куртку не по размеру, с любопытством рассматривает каждую вещь, распределяет «обновы» между подругами. А рядом степенно обедает бородатый Сергей — тихий, покорный судьбе человек.

— Когда-то мне пророчили успешное будущее. Я с семи лет занимался хоккеем. Кандидат в мастера спорта, был защитником клуба «Строитель», — рассказывает 50-летний Сергей Нестеров. — Все у меня было — и жилье, и семья… А теперь вот оказался без денег и документов. Каждую субботу хожу сюда за обедом. Попал в замкнутый круг, из которого без посторонней помощи не выбраться. Годы кочевой жизни и полученная травма дают о себе знать — надо оформлять документы на инвалидность. Спасибо добрым людям, спасают от голодной смерти. По четвергам хожу на другую точку, где тоже раздают горячие обеды. Бомжи — народ непривередливый. Тарелка горячей каши — гарантия, что проживу еще один день.

Судьба-злодейка

— Матрас на землю бросим, прижмемся с товарищем по несчастью друг к другу и уснем. Деваться все равно некуда, — говорит Алексей, бомж с 10-летним стажем. — У меня типичная история: пропитая молодость, потерянная семья, уголовные дела… Теперь я изгой, человек без адреса. Скоро зима, и снова — жизнь на морозе, иногда под открытым небом. Вот и роешься в контейнерах отмороженными пальцами… Сейчас я «прописался» в заброшенном неотапливаемом доме, греться хожу на трубы.

По словам организаторов, на один обед, рассчитанный на 40 человек, уходит около 1000 рублей. В меню для бомжа обязательно включены мясо и чеснок. Еду готовят волонтеры — хозяйки Марина и Юлия. Финансовую лямку проекта «тащит» в основном предприниматель Дмитрий Бульдин, подключаются и другие благотворители. В их планах расширить сети «общественного питания» под открытым небом. Но для этого требуются волонтеры. В ближайшее время они намерены организовать подобные благотворительные акции и в местечке Лесозавод.

Обед на колесах

«Пионером» раздачи бесплатных обедов в столице Коми семь лет назад стал Геннадий Белитский, который вместе с друзьями начал раздавать нуждающимся вегетарианскую пищу. Два года назад, когда друзья разъехались, Геннадий один стал кормить бездомных по воскресеньям на свои личные деньги.

Каждый четверг «обед на колесах» появляется и недалеко от Стефановского собора. Известный общественник Игорь Сажин раздает горячую еду из 30-литровой кастрюли и разливает горячий чай. Обед готовит Юлия Посевкина.

Бывают и курьезные случаи «благотворительности». В ноябре прошлого года молодой сыктывкарский

видеоблогер решил раздать бездомным полтонны роллов. Пиар-акция была проведена совместно с суши-компанией. Но бомжи не пришли в восторг от японской кухни. Они просто не знали, как это едят…

P.S. Сколько бездомных в Сыктывкаре и других городах Коми, неизвестно — такой статистики не ведется. По словам общественников, хотя Россия и «встала с колен», однако бомжей от этого меньше не становится. А после того, как власти поднимут пенсионный возраст, работы у волонтеров наверняка прибавится.

Наталья КОЛОДИНОВА.