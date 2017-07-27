Тариф на подключение к теплосетям увеличили почти в три раза

Это удар не только по строительному бизнесу, который и без того переживает не лучшие времена. Очередной тарифный скачок затронет интересы всех, кто решил улучшить свои жилищные условия.

Деньги — в трубу

На прошлой неделе в Сыктывкаре состоялось заседание «круглого стола», в котором приняли участие руководители ведущих строительных компаний, а также теплоснабжающей организации «Т Плюс», сотрудники тарифной службы региона и прокуратуры.

Тема обсуждения — приказ Тарифного комитета республики 26/1-Т от 1 июня 2017 года, который в 2,83 раза увеличил размер оплаты за подключение к центральным сетям отопления ПАО «Т Плюс».

При этом неважно, что строит подрядчик — дом, производственный комплекс, социальное учреждение. Только за то, что он получает разрешение на подключение к теплотрассе, его расходы увеличиваются практически в три раза. К примеру, в смете заложено на подключение три миллиона рублей, а теперь нужно будет заплатить девять!



За подключение к трубе придется платить миллионы.

Дольщики тоже плачут

Председатель совета директоров ООО «Горстрой» Тамара Уланова привела пример из практики. При вводе 200-квартирного дома в строй фирме теперь нужно будет недостающие деньги взять с дольщика. Расчеты показали, что на каждого собственника квартиры в сдаваемом доме приходится 135 тысяч рублей. Но у него на руках договор, где сумма уже оговорена, и платить он не обязан. Выходит, что деньги должен найти подрядчик. А если у него нет средств, стройку он остановит.

Понятно, что выход строители найдут: они будут строить свою мини-котельную. Разумеется, потребуются дополнительные средства, но в конечном итоге это обойдется дешевле.

Трехкратное увеличение тарифа на подключение просто не по силам и бюджетам районов. А это значит, что новое строительство становится невозможным. Но даже если деньги найдутся, они будут признаны «нецелевым расходованием средств», поскольку строить в районах можно только в пределах определенной цены за квадратный метр. В данном случае стоимость «квадрата» сразу же «вылезает» за рамки дозволенного. А коль так, то говорить о таких программах, как «Жилье для молодой семьи», о качественном жилье для переселенцев просто бессмысленно.

Цена одной заявки

Один из участников «круглого стола» заявил, что методика, по которой считали тариф, является преступной. Однако начальник управления регулирования цен (тарифов) Минстроя Нина Тюрнина утверждает, что расчеты сделаны правильно. Оказывается, тариф формируется с учетом заявок от строителей и застройщиков, поданных в теплоснабжающую организацию на определенную дату. Расчет ведется по формуле, где в знаменателе именно количество заявок, а в числителе — сумма общих расходов. Вот так и получилось, что тариф в сравнении с прошлым годом возрос практически в три раза!

В свою очередь представитель прокуратуры пояснил, что в результате ряда проверок нарушений не выявлено, все действительно вычислялось строго по формуле и согласно нормативам, полученным из Москвы.

Удивительно, но судьбу тарифа решила всего одна поданная заявка, в которой были заложены большие затраты. Именно эта заявка и определила тариф на календарный год для целой строительной отрасли столицы Коми.

По словам строителей, если бы застройщики знали, что все зависит от количества заявок, они бы их написали уйму…

Кому выгодно?

Однако чиновники обязаны были хотя бы свериться с планами строителей, уточнить объемы у ресурсоснабжающей организации. Неужели их не насторожило трехкратное увеличение тарифа?

Выяснилось еще одно обстоятельство. Компания «Т Плюс» от увеличения тарифа практически ничего не выиграет. Даже наоборот: количество заявок на подключение у них снижается, а от этого зависит прибыль.

Любопытен и другой аспект — географический. На совещании прозвучали такие данные: в Ухте тариф на подключение в 17 раз ниже чем в Сыктывкаре именно потому, что там очень мало строят. А вот в Сыктывкаре строительная отрасль еще развивается, поэтому в столице услуга и востребована. Но при этом в среднем по региону тариф выравнивается и совсем не кажется пугающим, наверное, даже соответствует федеральным нормативам…

Будем проверять?

После того, как свое слово сказали представители Союза промышленников и и уполномоченный по защите прав предпринимателей, возник вопрос о проверке и пересмотре тарифа. После недолгого обсуждения представитель тарифного комитета Нина Тюрнина заверила собравшихся, что проверка будет проведена. О результатах строители вскоре узнают.

Кстати, «круглый стол» проводился на площадке КРО «Деловая Россия». На своей страничке «ВКонтакте» руководитель КРО Сергей Артеев написал следующее: «Тех, кто постарается упрекнуть меня в «протекционизме» строительному рынку, «связях» с конкретными строительными компаниями, бизнесменами,.. успокою тем, что в КРО «Деловая Россия» обращаются предприниматели разных сфер деятельности и разного масштаба бизнеса. Поэтому защищать интересы всего населения и любого предпринимателя мы будем твердо и решительно!»

Анатолий ПОЛЬКИН.