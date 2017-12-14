Тариф не только высокий, но и взят с потолка

С 1 декабря руководство САТП № 1, контролирующее автобусные перевозки в столице Коми, отменило безлимитные проездные.

Особенно больно это ударило по студентам: 24 рубля за одну поездку — для них слишком дорого. Студенты обратились к властям города, республики и даже в региональное отделение «Единой России». Однако ни «партия власти», ни мэрия, ни губернатор не захотели или не смогли помочь горожанам.

В свою очередь САТП-1 распространило в официозных СМИ заявление: предприятие, мол, отправило в Сыктывкарскую администрацию ходатайство с просьбой «компенсировать затраты» на проездные, но мэрия отказала.

Градоначальник Валерий Козлов на это ответил, что перевозчик не прав. В договоре между муниципалитетом и САТП-1 нет пункта о возмещении затрат на проездные. А в ходатайстве, полученном от предприятия, не содержится ни одной цифры, которая обосновала бы необходимость такой компенсации. То есть там не было никаких расчетов.

Похоже, расчет у САТП-1

только один — у мэрии руки коротки, чтобы обуздать «хотелки» перевозчика, ставшего, по сути, монополистом. Ведь судя по тому, каким образом САТП-1 получило самые «хлебные маршруты», руководитель предприятия Александр Рукавишников имеет весьма могущественных покровителей…

Торг не уместен?

13 января с.г. «Трибуна» опубликовала статью с названием «Скандал заказывали?», где рассказывалось о том, как администрация города отдала почти все перевозки в одни руки — ООО «САТП-1».

Напомним, что конкурс проводился в форме аукциона. По идее, аукцион предусматривает торг: администрация выставляет лот с определенной ценой, где победителем становится участник, предложивший меньшую цену за выполненные работы.

Билет в городском автобусе в 2016 году стоил 20 рублей. Другими словами, победителем мог стать тот, кто возит пассажиров, допустим, за 17 рублей. Собственно, для этого между конкурентами и устраивается торг.

Но в данном случае власти, видимо, решили, что «торг не уместен». Конкурентов по сути «отшили». Остался фактически только один участник. И аукцион вылился в непонятный договор-контракт. В результате цена на проезд не понизилась, а наоборот, подскочила.

Кстати, один из перевозчиков, не ставший участником аукциона, по-прежнему возит сыктывкарцев за 17 рублей. А не за 24 рубля, как «победитель» — САТП-1.

Как исчезают миллионы

Еще в прошлом году в республиканском профсоюзе работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства под руководством его председателя Ивана Урсу работала специальная комиссия по вопросам образования тарифа на проезд.

Комиссия пришла к выводу, что доходы от перевозок пассажиров в Сыктывкаре составляют 2 миллиарда рублей в год. Это при стоимости билета в 17 рублей! Увы, данные специалистов профсоюза, переданные в соответствующие инстанции, не заинтересовали администрацию города. Между тем реском профсоюза транспортников убежден, что в настоящее время, когда билет стоит 24 рубля, доходы перевозчика выросли как минимум в полтора раза. И они уходят… мимо кассы.

По данным автотранспортного профсоюза, водители САТП № 1 переведены на минимальную оплату труда, остальное должны зарабатывать сами. Они вроде как стали индивидуальными предпринимателями. Условия просты: в конце определенного периода водитель сдает установленную руководством сумму, остальное оставляет себе. Из этих денег он платит зарплату кондуктору, покупает ГСМ, запчасти.

По некоторым сведениям, водители получают на своих маршрутах до 50 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, прекрасно! Но ведь это «ноу-хау» руководства предприятия бьет по казне города, причем очень весомо. Во-первых, из-за малой официальной зарплаты такие работники считаются малоимущими, а потому берут справки и идут получать льготы. Во-вторых, при мизерной зарплате и налоги с работников — минимальные.

При этом руководители САТП-1 жалуются, что у них нет денег даже на выпуск тысячи проездных билетов, и требуют дотаций!

Когда весной прошлого года Рукавишников и Ко поднимали тариф до 24 рублей, они обещали, что за счет проездных горожане, те же студенты, смогут сэкономить. И вот проездные «накрылись»…

Звучало и другое обещание — провести исследование городского пассажиропотока (в последний раз подобное мероприятие проводилось в 2011 г.). Ведь именно пассажиропоток — базовый показатель при расчете автобусных тарифов.

Почему этого не делается — понятно. Ведь цифры — штука упрямая. А кому же хочется расставаться с барышами?

Анатолий ПОЛЬКИН.