Тарифы на капремонт в Коми вырастут почти в три раза

В 2016 году в Коми родилось 5314 мальчиков, а девочек только 5028.

Жители Коми стали тратить свои доходы только на самое необходимое.

По данным Комистата, за сентябрь-ноябрь 2016 года 39,6 тыс. трудоспособных жителей республики не имели занятия, то есть фактически считались безработными.

В ИК-1 ждут большой урожай тюльпанов к 8 Марта.

В регионе с симптомами ОРВИ на прошлой неделе обратились около 9 тысяч человек.

В Сыктывкаре появится новый микрорайон.

Владельцам домашних животных порекомендовали привить питомцев от бешенства.

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