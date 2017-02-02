Как заявила региональная власть, жители Коми не предложили изменений в проект постановления, повышающего тарифы.
Правда, обсуждения длились всего девять дней. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес Министерства строительства, тарифов, ЖКХ не поступило. Проект остался в первоначальном виде.
Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат.
В пояснительной записке к документу утверждается, что изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта.
В северных городах (Воркута, Инта, Усинск, Печора, Вуктыл, Сосногорск, Ухта) предлагается установить минимальный тариф в 7 рублей 26 копеек с квадратного метра, во всех остальных городах и районах Коми — 6 рублей 53 коп. Однако и это не предел — в 2018 и 2019 годах тариф будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.
Тарифы на капремонт в Коми вырастут почти в три раза
Как заявила региональная власть, жители Коми не предложили изменений в проект постановления, повышающего тарифы.