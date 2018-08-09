Тарифы на услуги ЖКХ снова повысят

С 1 января 2019 года повысят до 20% НДС. В Минэкономразвития предложили учесть увеличение НДС с 18% до 20% в тарифах на ЖКХ, иначе коммунальщики уже в следующем году могут понести убытки, а сумма просроченных платежей вырастет до 1,5 триллиона рублей.

Тарифы на ЖКХ поднимают раз в год, в середине лета. Однако если правительство примет предложение учесть повышение НДС, в 2019-м, вероятнее всего, будет два подорожания – в начале года и, как обычно, летом.

На своем опыте наши люди знают, что платеж за услуги ЖКХ вырастает не только за счет тарифов. Здесь могут быть и корректировки, и другие уловки. Одной из них является, например, изменение нормы потребления. То есть при этом люди платят больше за меньший объем потребленного ресурса.

Кстати, в Минстрое идею повышения поддержали, поскольку НДС не зависит от поставщиков услуг ЖКХ, а значит, и не закладывался ими в бюджет. Дополнительная налоговая нагрузка в ситуации, когда долги населения за ЖКУ по стране и так достигают 1,4 триллиона рублей, может привести к банкротству поставщиков воды и тепла.

В условиях, когда доходы населения падают, а тарифы растут, увеличение платежа за ЖКУ вовсе не так безобидно. Ведь сумма коммунального платежа ограничена законом. Сегодня, если платеж за коммуналку для жильца непомерно велик и превышает 22% от совокупного дохода семьи, он может просить о помощи государство. Для этого он должен обратиться за субсидией в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры по месту жительства. Однако есть регионы, где этот порог ниже, чем 22%, и составляет 10-15%.

Вместе с тем в апреле 2018 года в Госдуму внесен законопроект об ограничении максимальных затрат на оплату ЖКУ по всей стране до 15%. Первое чтение ожидается осенью — предположительно, в ноябре.

Если он будет принят, да еще при том, что тарифы возрастут, число людей, идущих «с протянутой рукой» за субсидиями, вырастет. Субсидии — это бюджетные средства, то есть наши с вами деньги. Получается, что значительный кусок бюджетного пирога будет съеден коммуналкой.

Как посчитали эксперты, средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, что превысило инфляцию в пять раз.

Сегодня в Коми примерно каждый четвертый гражданин имеет право на меры соцподдержки, получая льготы либо субсидии из регионального и федерального бюджетов.