Татьяна Козлова будет защищать детей

В Воркуте подросток сел за руль и попал в ДТП.

В Сыктывкаре 28-летний парень средь бела дня проник в комнату отдыха супермаркета и «обчистил» сумочки сотрудниц магазина.

В полицию Печоры поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним доставлен пациент с ожогами лица, грудной клетки и верхних конечностей.

В Усинске местные автоинспекторы остановили на улице «девятку», которой управлял молодой человек без водительских прав. Оказалось, что машина ему не принадлежит.

На границе с Коми экстренно приземлился вертолет с вахтовиками из Усинска.

Загоревшийся автомобиль ухтинцы потушили снегом.

Свора безнадзорных собак оккупировала центр села Жешарт.