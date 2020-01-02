Татьяна Козлова будет защищать детей

Смена омбудсмена
На пост Уполномоченного при главе Республики Коми по правам ребенка назначена Татьяна Козлова. Ранее она возглавляла фонд «Сила добра», который оказывает помощь тяжелобольным детям.
По словам Татьяны Анатольевны, одна из первоочередных проблем, которыми ей предстоит заниматься в новой должности, это рост преступности среди несовершеннолетних.
Не менее пристального внимания требуют и вопросы паллиативной помощи. В республике около 160 детей, страдающих опасными для жизни заболеваними, они нуждаются в особых условиях содержания и лечения. Только 40 из них находятся в специализированном учреждении, остальные живут в семьях. Требуется обеспечить их необходимыми условиями, обучить специалистов для помощи на дому и т.д.
Еще одна больная тема касается разводов – когда в судебном порядке приходится решать, с кем из бывших супругов останется ребенок. Судебные тяжбы идут порой очень долго, сопровождаются скандалами, дети получают душевныетравмы и нуждаются в помощи психологов.
В общем, проблем много, и без поддержки широкой общественности, в том числе читателей «Трибуны», не обойтись, подытожила Татьяна Козлова.