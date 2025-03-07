Время налагает свой отпечаток на нравы и поведение человека. В этом мы убедились при посещении балета «Щелкунчик» в Республиканском театре оперы и балета. Было отрадно, что все места в партере, амфитеатре и на балкон были раскуплены.

Но поразило одно обстоятельство – внешний вид публики. У зрителей в театре никакого дресс-кода. И мужчины, и женщины – в обычных толстых кофтах, лыжных свитерах, потертых джинсах, уличной, грязной, повседневной обуви. Создалось впечатление, что эта публика собралась за грибами или на пикник в лес.

Ясно, когда ты идешь на рок-концерт, то, соответственно, можешь одеться в дырявые джинсы и демонстрировать тату в любых местах. Но ты идешь на встречу с Петром Ильичом Чайковским!

А как ведут себя зрители сразу после окончания спектакля! Мне показалось, что все побежали как от пожара. Почти два часа артисты создавали нам волшебство, праздничное настроение, упорно работали, а благодарила их только небольшая часть зрителей. Мне было стыдно…

Надежда МИКОВА,

регулярный посетитель театров с 50-летним стажем.

«Для этого есть буфет»

Ольга Сосновская, солистка Республиканского театра оперы и балета:

– Я согласна, что поход в театр должен оставаться праздником. Да, многие зрители сегодня спешат в театр после работы, и мы с пониманием относимся к этому. Но очень хочется, чтобы было как раньше. Когда дамы приходили в театр не только посмотреть на сцену, но и себя показать, «выгулять» свои лучшие наряды…

Да, очень мешают вездесущие нынче телефоны. И еще шумные зрители, которые обсуждают что-то по ходу действия. Для этого есть антракт и наш прекрасный театральный буфет.

Тут вам не кино!

Светлана Малькова, актриса Академического театра драмы им. В. Савина:

– Артисты наших театров (я говорю в том числе и про наш Молодежный театр) прекрасно знают многих своих зрителей. Среди них есть те, кто приходит на один и тот же спектакль 15 и более раз.

Но встречаются и те, кто забывает, что происходящее на сцене «живое действо». Что прямо сейчас актер по-настоящему переживает невероятные эмоциональные перепады. Актер абсолютно верит в то, что сейчас происходит на сцене, и именно в этот момент звонит чей-то телефон! Хотя перед началом спектакля всех вежливо попросили поставить телефон хотя бы на беззвучный режим.

А еще мы прекрасно видим зрителя, который в темном зале смотрит на экран своего телефона. Причем он думает, что смотрит один. Но это видят его соседи слева и справа и мы, артисты.

А еще есть те, кто стремительно бежит в гардеробную прямо вовремя поклона. Хотя поклон – это тоже часть спектакля! Надо ли «красть» те минуты катарсиса у актера и зрителя, который не торопится за своим пальто?

На наших гастролях в зале был зритель, который шумно открывал чипсы и лимонад. Мы испытали шок, даже остановили действо (а это была читка «А зори здесь тихие» – понимаете, какой материал?). К сожалению, есть зрители, которые понятия не имеют, что такое театр и чем он отличается от кино.

«Пипл все схавает»?

Павел М., артист Республиканского театра оперы и балета:

– Скажу честно: нашего зрителя я перестал уважать. И удовольствия от выхода на сцену не испытываю давным-давно. Тут много причин. В том числе потому что о нашем зрителе можно сказать известным выражением: «пипл все схавает». Реально культурного и взыскательного зрителя сейчас практически не осталось. Вымер.

Увы, зритель стал бескультурным не только потому, что не умеет соблюдать определенный дресс-код, опаздывает и ходит по залу во время действия на сцене. Теперешний зритель – как бы «ритуальный» гость театра. Он ходит не насладиться высоким искусством, а тупо «окультуриться». И тут возникает конфликтный момент: зритель идет к нам, чтобы культурно «приподняться», а театр теперь почему-то, наоборот, делает максимально низкопробные, безвкусные постановки, пытаясь осовремененной приземленной трактовкой привлечь побольше зрителя. И вот к нам и идет уже кто попало.

Люди хотят отдохнуть

Владимир Трошев, руководитель ансамбля «Гажа гуляночка»:

– Мы на своих концертах изначально настраиваем зрителей: чувствуйте себя как дома. А дома ведь не принято вести себя плохо, да? И мы все время благодарим зрителей. Наш зритель очень добрый, и каждый концерт у нас всегда сопровождается долгими аплодисментами стоя. Очень приятно, что многие приходят к нам по пять-шесть раз, чтобы испытать эмоции, проживают их вместе с нами.

Я не считаю артистов небожителями, нет. Они слуги народа и должны работать для людей. К нам на концерты ходят с подарками, дети дарят свои рисунки с нашими изображениями, пишут письма. У меня даже целый мини-музей собрался подарков нашему ансамблю.

Я думаю, люди идут в театр или на концерт, чтобы расслабиться. Их и так сегодня сильно грузят. Пусть к нам они просто придут отдохнуть, поговорить, пообщаться. Это тоже очень важно.