В минувший понедельник министр культуры Коми Мария Балмастова на презентации в Госсовете республики программы «Культура» рассказала о ситуации со зданием Национального музыкально-драматического театра.

Из ее доклада следует, что обещанное ранее новое здание строить не будут. Минкульт региона ведет переговоры с владельцами «Дома профсоюзов» в Сыктывкаре, чтобы оставить труппу Нацтеатра на старом месте.

Судьба «кочевников»

«Трибуна» не раз рассказывала о мытарствах труппы единственного в мире коми театра. Напомним, что помещения в «Доме профсоюзов», которые арендуются Минкультом для театра, давно пришли в негодность. Попытка их отремонтировать обернулась крахом – строители из фирмы «Наследие» сбежали, разворотив кровлю. После этого артисты превратились в кочевников, выступающих на разных площадках – куда пустят.

В свое время бывший губернатор Коми Сергей Гапликов пытался решить проблему «бездомного театра» со свойственной ему «простотой», а именно: предложил собственнику – Федерации профсоюзов – подарить театру все здание. Профсоюзы, естественно, отказались. Чиновники пытались на них давить, используя административный ресурс. Кстати, ранее подобные атаки на «Дом профсоюзов» предпринимала и команда бывшего главы республики Вячеслава Гайзера. В итоге Гайзер попал в тюрьму, а Гапликову пришлось спешно убраться из региона.

В мае 2020 года вопрос «быть или не быть» театру решали на специальной сессии Госсовета. Тогда руководство Нацтеатра предложило несколько вариантов размещения будущего здания. Было высказано мнение, что он должен обязательно располагаться в центральной части столицы. Министерству имущественных и земельных отношений республики и администрации города было поручено найти подходящий участок. По словам тогдашнего министра культуры Коми Сергея Емельянова, после того, как будет определено место, начнут подготовку участка и внесут на рассмотрение Госсовета вопрос о финансировании работ.

Даже с местом для нового Нацтеатра вроде уже определились. Было намечено, что театр построят вместо деревяшек, которые находятся на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Оплеснина, напротив «четвертой» бани. Но тут сразу же встал вопрос: куда расселить жильцов этих домов? Ветхие дома Сыктывкара расселяются медленно.

Почините хотя бы крышу!

Владимир Уйба тоже обе-щал построить новый театр. Вот что сказал губернатор 10 сентября 2021 года на встрече с руководителем Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Мариной Фединой: «Стоит задача в 2023 году «вывернуться из себя» и решить вопрос. Стоимость проектно-сметной документации на объект высокая – нужно как минимум 400 млн рублей. 2023 год – сделать ПСД (проектно-сметную документацию – Авт.), с получением экспертизы. И уже с готовым ПСД заявляться в федеральную программу «Культура» на 2024 год, о чем есть предварительная договоренность с Министерством культуры России».

Однако эту задачу власти Коми не выполнили. Отвечая на вопрос председателя Госсовета Коми Сергея Усачева о текущей работе Нацтеатра, новый министр культуры Мария Балмастова заявила, что коллектив репетирует и выступает на других площадках Сыктывкара. В ведомстве надеются, что после ремонта кровли в концертном зале труппа сможет вернуться на родную сцену. Проект ремонта крыши в зале на ул. Бабушкина, 4 сейчас находится на экспертизе. Начало работ при положительном заключении — первый квартал 2022 года.

Как пояснили в Минкульте региона, суды с подрядчиком – фирмой «Наследие» – продолжаются. После судебного решения будет известна сумма, которую удастся взыскать с компании.

Идею строительства отдельного здания театра продвигает и движение «Коми войтыр». В резолюции XII съезда, который состоялся в феврале 2020 года, есть отдельный пункт об этом. Общественники даже организовали сбор средств на строительство. Но разве нищий народ может скинуться на новый театр? Это ведь не памятник поставить. А впрочем, горько шутят артисты, уже впору заказывать мемориальную доску с надписью: «Здесь когда-то был театр…».

«Устали бороться»

«Трибуна» спросила художественного руководителя Национального музыкально-драматического театра Светлану Горчакову: осталась ли у творческого коллектива надежда?

– Уверенности у нас нет. До этого были обещания, увы… Думаю, строить новое здание не будут, – говорит Светлана Гениевна. – Хоть бы крышу сделали, и мы бы зашли в ту же разруху, но в свой зал. Нас уже все устроит, мы устали бороться… Главное – чтобы была крыша. Конечно, это не современный театр. Какие технические возможности, к примеру, в театре оперы и балета, в нынешнем драмтеатре – такого у нас нет. В общем, у нас осталась маленькая мечта – открыть наш зал. Будем надеяться, что к новому сезону удастся. Остальное – дело будущего.

Екатерина МАКАРОВА.