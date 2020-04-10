«Телячий концлагерь»/ Так сами доярки называют ферму в Ивановке

В статье «Эксперимент по выживанию: телята мучаются и умирают» («Трибуна» от 24 ноября 2019 г.) мы рассказали о жутких условиях содержания скота в хозяйстве ООО «Палевицы». Об этом редакции сообщили работницы фермы.

В коллективном письме, адресованном главе Минсельхоза Анатолию Князеву, говорилось, что директор ООО «Палевицы» Александр Хохлов затеял «эксперимент по выживанию» дойного стада. Телята же содержатся на улице и питаются отходами кормов, а сена им не дают вовсе.

Доярки рассказали, что коровы целый год стоят на привязи: их за все лето ни разу не выводили на пастбища. С начала «эксперимента» умерло два десятка телят и несколько коров. Когда опытные работники стали возражать против «новых методов» начальства, последовали угрозы и выговоры со стороны директора.

На коллективную жалобу ответил заместитель министра Илья Суворов, заявивший, что чиновники проведут внеплановую проверку хозяйства.

Маленькие гибнут от голода

Судя по документам, которые на днях попали в «Трибуну», ситуация в ООО «Палевицы» не изменилась, если не стала хуже. По отчету за 2019 год, в хозяйстве умерло 32 коровы, а в начале 2020-го пало 23 теленка и 5 коров. За прошедшее с начала «эксперимента» время из четырех опытных доярок уволилось три, ушли два механизатора. Уволилась даже главный зоотехник Татьяна Торлопова. Ей надоело смотреть на то, как убивают хозяйство, которое она многие годы лелеяла и сохраняла.

Т. Торлопова неоднократно обращалась в разные инстанции, последнее ее письмо гендиректору ООО «Сыктывкарский молочный завод» Евгению Подоханову начинается так: «Пишу вам в очередной раз, нет сил терпеть этот бардак, что происходит в ООО «Палевицы».

По словам Татьяны Васильевны, телят кормят ужасно: «Им привозят остатки кормов от коров, сенаж осенней заготовки (плесневелый, почерневший, вонючий). Маленькие телята получают коровий комбикорм, чуточку молока, сено директор приказал им не давать (такова новая техника кормления). Телята чуть живые…».

Зоотехник напомнила, что во все времена телят старались кормить лучшими кормами, поскольку если посадить им желудки с первых же дней жизни, то какое будет у них молоко и какой приплод? Что ожидает телят, которые выживают на улице в Ивановке, если «чуть ли не каждый день оттуда привозят малышей, которые валятся с ног и умирают? Получается, что мы издеваемся над скотом, как можем».

Заканчивается письмо просьбой принять меры. Татьяна Васильевна предупредила, что готова «поднимать» работников и местное население. Это не угроза, а призыв о помощи: ведь если не будет хозяйства, очень многие останутся без работы. А уйти отсюда некуда…

Присылайте прокурора!

Месяц назад в Минсельхоз отправлена очередная петиция с напоминанием о том, что коллектив обращался в разные инстанции, несколько раз к министру. Но пока ответ на коллективную жалобу пришел только из прокуратуры – там

обещали проверить факты.

Как заявили обратившиеся в «Трибуну» работницы хозяйства, в Минсельхозе, похоже, не до проблем ООО «Палевицы», в котором Александр Хохлов (кстати, бывший министерский работник) проводит столь жестокий «эксперимент». Как говорят доярки, проверяющие из министерства уже посещали хозяйство, но ограничились только кабинетом директора.

Анатолий ПОЛЬКИН.