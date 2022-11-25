До Нового года осталось чуть больше месяца, но настроение у многих россиян отнюдь не праздничное. Тревога за будущее, рост цен и тарифов заставляют задуматься об экономии. Поэтому в городах Коми нынче не будет традиционных праздничных салютов – об этом уже отрапортовали главы муниципалитетов. А между тем в администрации главы Коми готовятся к грандиозному новогоднему банкету на 750 человек.

Чем накроют столы

На сайте госзакупок недавно была размещена заявка на «оказание услуг по организации питания участников на официальном приеме». Естественно, в рамках осуществления «представительских функций». В срок до 31 декабря 2022 г. государственное бюджетное учреждение Коми «Комфорт» предполагает накормить участников этого банкета на сумму почти в 2 млн рублей.

Предусмотрены два варианта меню – подороже и подешевле. Потчевать гостей (большинство из которых обычно составляют члены правительства, депутаты и в буквальном смысле «прикормленные» общественники) в первом варианте планируют рыбой (семгой, муксуном, судаком), роллами из копченого лосося с креветкой и икрой, бужениной и говядиной в кунжуте, заливным из мясопродуктов с соусом из хрена, баклажанами, фаршированными грецким орехом и каперсами, салатом из говядины с зеленью и запеченными овощами, жульеном из курицы, хрустящим окунем, телятиной с грибами и т.д.

Для гурманов

Второй вариант меню – более изысканный. Здесь предусмотрены канапе с семгой, с красной икрой, балыком, сырокопченой колбасой, ветчиной, огурцами, черри и маслиной, с языком и корнишонами, с помидором и креветкой, с мягким творожным сыром-кремом.

Также в меню корзиночки с салатом, профитроли с ветчиной, жульен из курицы, канапе с сыром и виноградом, с сыром и киви, с сыром и мандарином, с помидором черри и оливкой, цукини со сливочным сыром, рулетики из подпеченного перца с мягким творожным сыром-кремом, рулетики из ветчины с муссом, рулетики из варено-копченой свинины с плавленым сыром, болгарским перцем и спаржей, шашлычок из куриной грудки с овощами, шашлычок из семги и т.д. Из напитков – вино и водка, естественно.

Пир во время чумы

«Сглотните слюну, уважаемые жители республики, с этого пира чиновников-гастролеров простым гражданам и крошки не достанется! Так же как и денег, остро не хватающих на ремонт дорог, дворов, детских площадок, переселение, здравоохранение и т.п.», – написал на своей страничке «ВКонтакте» депутат Госдумы РФ Олег Михайлов. Он отметил, что такие траты из дефицитного бюджета республики несвоевременны, и попросил Контрольно-счетную палату Коми проверить эффективность этой «закупки».

«Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации предполагает осуществление трат согласно принципу эффективности… Но ни экономичности, ни результативности при исполнении бюджета в Республике Коми Владимир Уйба и его правительство, на мой взгляд, не демонстрируют», – считает О. Михайлов.

Между тем известно, что аукцион на закупку уже состоялся. Сумма заявки немного сократилась и теперь составляет 1 млн 725 тысяч рублей. На эти деньги планируют накормить 750 человек. То есть каждого примерно на 2300 рублей. Вроде бы и не так уж дорого. Но полезет ли в рот бутерброд с икрой, зная, что граждане Коми нынче скидываются на тушенку, берцы и термобелье для наших мобилизованных?

Виктор СЕМЕНОВ.