Телятина и хрен с ней. Деньги-то не свои – казенные, почему бы и не закатить банкет?

Ноябрь 25, 2022 - Актуально

До Нового года осталось чуть больше месяца, но настроение у многих россиян отнюдь не праздничное. Тревога за будущее, рост цен и тарифов заставляют задуматься об экономии. Поэтому в городах Коми нынче не будет традиционных праздничных салютов – об этом уже отрапортовали главы муниципалитетов. А между тем в администрации главы Коми готовятся к грандиозному новогоднему банкету на 750 человек.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Чем накроют столы

На сайте госзакупок недавно была размещена заявка на «оказание услуг по организации питания участников на официальном приеме». Естественно, в рамках осуществления «представительских функций». В срок до 31 декабря 2022 г. государственное бюджетное учреждение Коми «Комфорт» предполагает накормить участников этого банкета на сумму почти в 2 млн рублей.
Предусмотрены два варианта меню – подороже и подешевле. Потчевать гостей (большинство из которых обычно составляют члены правительства, депутаты и в буквальном смысле «прикормленные» общественники) в первом варианте планируют рыбой (семгой, муксуном, судаком), роллами из копченого лосося с креветкой и икрой, бужениной и говядиной в кунжуте, заливным из мясопродуктов с соусом из хрена, баклажанами, фаршированными грецким орехом и каперсами, салатом из говядины с зеленью и запеченными овощами, жульеном из курицы, хрустящим окунем, телятиной с грибами и т.д.

Для гурманов

Второй вариант меню – более изысканный. Здесь предусмотрены канапе с семгой, с красной икрой, балыком, сырокопченой колбасой, ветчиной, огурцами, черри и маслиной, с языком и корнишонами, с помидором и креветкой, с мягким творожным сыром-кремом.
Также в меню корзиночки с салатом, профитроли с ветчиной, жульен из курицы, канапе с сыром и виноградом, с сыром и киви, с сыром и мандарином, с помидором черри и оливкой, цукини со сливочным сыром, рулетики из подпеченного перца с мягким творожным сыром-кремом, рулетики из ветчины с муссом, рулетики из варено-копченой свинины с плавленым сыром, болгарским перцем и спаржей, шашлычок из куриной грудки с овощами, шашлычок из семги и т.д. Из напитков – вино и водка, естественно.

Пир во время чумы

«Сглотните слюну, уважаемые жители республики, с этого пира чиновников-гастролеров простым гражданам и крошки не достанется! Так же как и денег, остро не хватающих на ремонт дорог, дворов, детских площадок, переселение, здравоохранение и т.п.», – написал на своей страничке «ВКонтакте» депутат Госдумы РФ Олег Михайлов. Он отметил, что такие траты из дефицитного бюджета республики несвоевременны, и попросил Контрольно-счетную палату Коми проверить эффективность этой «закупки».
«Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации предполагает осуществление трат согласно принципу эффективности… Но ни экономичности, ни результативности при исполнении бюджета в Республике Коми Владимир Уйба и его правительство, на мой взгляд, не демонстрируют», – считает О. Михайлов.
Между тем известно, что аукцион на закупку уже состоялся. Сумма заявки немного сократилась и теперь составляет 1 млн 725 тысяч рублей. На эти деньги планируют накормить 750 человек. То есть каждого примерно на 2300 рублей. Вроде бы и не так уж дорого. Но полезет ли в рот бутерброд с икрой, зная, что граждане Коми нынче скидываются на тушенку, берцы и термобелье для наших мобилизованных?

Виктор СЕМЕНОВ.

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