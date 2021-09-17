В редакцию «Трибуны» поступают вопросы по поводу публикаций в телеграм-каналах, касающихся ситуации, связанной с Региональным оператором Севера (ходят слухи о замене оператора). Цитируем, в частности, «РВК» («Раньше всех. Коми»):

«Глава Коми поразил общественность Ухты в ходе предвыборной встречи предложением просто не платить региональному оператору по работе с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор намекнул, что считает утвержденные тарифы на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике незаконными…»

Редакция обратилась в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Вчера, 16 сентября, мы получили такой ответ:

«Правительство Республики Коми по поручению главы РК продолжает работу по созданию эффективной и понятной для граждан системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В настоящее время идет работа по пересмотру нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) с учетом их дополнительной дифференциации по категориям потребителей. Тариф будет скорректирован исходя из объемов ТКО и включения в цепочку обращения с ними дополнительных стадий: сортировки, переработки.

Об отмене обязанности граждан по оплате услуги по обращению с ТКО в Республике Коми, как вы указываете в вашем запросе, речи не идет.

Также обращаем внимание, что с учетом фактических объемов потребления плата граждан может корректироваться».

От редакции. О том, чем закончится «работа по пересмотру» нормативов и тарифов, «Трибуна» обязательно сообщит. За скобками пока остается и вопрос о возможной смене регионального оператора. Так что «тема мусора» до конца еще не раскрыта.