Старинная деревня Елькыб, расположенная в 26-ти километрах от Кослана, возникла в конце ХIХ века. Через единственную улицу деревни четверть века назад проложили асфальтовую дорогу. А электричество здесь появилось только в прошлом году.
Причем произошло это после того, как прокурор района, которому пожаловались обитатели деревни, обратился в суд. Однако исполнения решения суда об электрификации поселения пришлось ждать еще целых три года.
В июне прошлого года жители вновь обратились к прокурору — теперь уже по поводу уличного освещения, а также оснащения дороги соответствующими дорожными знаками и разметкой. Дело в том, что водители, систематически превышают здесь максимально допустимую скорость. Проще говоря, «пролетают» деревню на скорости. По обеим сторонам дороги стоят жилые дома, а вот обозначенных переходов для жителей не имеется. Нет и освещения улицы, поэтому жители опасаются выходить на улицу в темное время суток.
Прокурор Удорского района, изучив ситуацию, обратился с иском в суд с требованием установить наружное стационарное освещение в пределах населенного пункта. Суд требование поддержал и обязал Управление автомобильных дорог РК и Министерство строительства и дорожного хозяйства произвести соответствующие работы. Решение вступило в силу 21 ноября 2019 года.
Увы, история с исполнением судебного решения грозит повторением: похоже, что обещанного опять, как в старой пословице, придется ждать три года. Уже на исходе июль, а на улице Елькыба, как говорится, и конь не валялся. Скоро осень, а с ее приходом деревня опять погрузится в кромешную тьму…
Александра ФИЛИППОВА, председатель инициативной группы деревни Елькыб,
Удорский район.