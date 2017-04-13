Темные пятна биографии не помешали Сосновскому занять высокое кресло

Бывший руководитель Эжвинского района Николай Сосновский, который в 2010 году был осужден за должностное преступление, получил портфель в правительстве Коми. Он назначен первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК.

Первую судимость (разумеется, давно погашенную) новоиспеченный замминистра получил еще в далеком 1983 году, когда работал в Воркуте простым водителем. За то, что сбил пешехода, он получил три года «химии». Срок отбывал в Эжве, где затем и остался. Несколько лет работал в тресте «Бумпромстрой».

С 1999 по 2006 гг. Н. Сосновский возглавлял Эжвинское МУП «Жилкомхоз». А в 2006-2009 гг. — администрацию Эжвинского района.

Осенью 2009 года «мэр» Эжвы был задержан по подозрению в нескольких преступлениях. В частности, ему инкриминировали связь с «логиновской» ОПГ, а также «заказ» на избиение кандидата в депутаты горсовета Владимира Пыстина. В ходе судебного разбирательства эти обвинения были сняты. А осудили господина Сосновского за махинации с квартирами. Поскольку времена тогда были либеральные — «экс-мэра» приговорили к двум годам лишения свободы условно. В сентябре 2012 г. Эжвинский районный суд постановил взыскать с Сосновского 2,5 млн руб. за нанесенный им ущерб по «квартирному делу».

После этих скандальных событий Н. Сосновский надолго ушел в тень. И вот теперь пригодился уже в правительстве нового губернатора.

По оценкам экспертов, Сосновский – толковый хозяйственник, практик с большим опытом. Однако репутация его, конечно, сильно испорчена. И тот факт, что власти Коми готовы идти на подобные репутационные риски, косвенно свидетельствует о кадровом голоде в регионе.