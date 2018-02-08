Теперь Михаил Герцман «готов ко всему»

Коми Республиканский театр оперы и балета готовит новый балет Михаила Герцмана «Подари мне детство». Премьера постановки запланирована на 16 и 17 февраля.



Как рассказал журналистам на пресс-конференции композитор Михаил Герцман, музыку к балету он написал за 40-42 дня. В такие «сумасшедшие» сроки он никогда не работал.

— Я настолько выложился, что, если бы меня сейчас попросили напеть какую-нибудь мелодию из балета, я не смог бы. Потому что я выплеснулся весь и во мне больше ничего нет, — признался Михаил Львович.

По его словам, хоть эта постановка и основана на повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», но спектакль полностью авторский (либретто написал Борис Лагода), такое же название балету дать не смогли. Потому что правообладатели, живущие во Франции, запретили использовать это название бесплатно. А денег, чтобы оплатить им гонорар, в нашем театре не нашлось.

По словам создателей балета, получился спектакль, который будет интересен и для детей, и для взрослых. В нем затронули не только тему дружбы и любви, но и тему предательства.

В двухактном балете «Подари мне детство» участвует вся труппа. Всего 27 музыкальных номеров. Главную роль, маленького принца, будет танцевать солистка балета Елена Быкова.

Хореографы-постановщики Нина Мадан и Вячеслав Пегарев, которые специально были приглашены театром, отметили, что им было интересно «покопаться в музыке Герцмана, разгадать эту тайну». Зрителям они обещают необыкновенное количество красок и массу впечатлений. Сам же маэстро сказал, что он не может предугадать, как оценит балет зритель, но готов ко всему.

Екатерина МАКАРОВА.