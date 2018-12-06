Теперь при купле-продаже валюты придется показывать источник доходов

Центробанк России решил усложнить процедуру покупки валюты.

Теперь, чтобы обменять российские рубли, гражданину необходимо будет предъявить справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

Специалисты Центробанка уверены, что подобные меры позволят справиться с теневым рынком и коррупцией в России.

Такое нововведение может нанести настоящий вред тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах (то есть «серую») или работающим не по договору. В таком случае покупка валюты в банке станет действительно сложным процессом.

Многие эксперты считают, что введение новых правил обмена неизбежно приведет к росту числа теневых обменников, а также мошенничества.