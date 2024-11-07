«Террорист» с игрушечным пистолетом (Криминал от 8 ноября)

Житель Прилузья, пришедший в больницу с игрушечным пистолетом, предстанет перед судом.

Житель села Объячево поссорился со своей сожительницей. После этого он выпил пива, оделся в темную одежду и темную бейсболку, надел рюкзак с портативной колонкой, взял игрушечный пистолет с пластиковыми пульками и отправился гулять по селу. Не встретив стражей правопорядка, обвиняемый зашел в здание районной больницы, где стал стрелять в медработников пластмассовыми пульками. Шествующий по ночной больнице молодой человек в темной одежде, с громко играющей музыкой и пистолетом, внешне похожим на настоящий, напугал четырех медсестер. Они подумали, что это – террорист. Хулиган был задержан и вскоре предстанет перед судом.

Выстрел в ногу

В Ижме ссора родственников привела к огнестрельному ранению.

В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району поступило сообщение о причинении умышленного вреда здоровью 35-летнему местному жителю. Потерпевший госпитализирован.

Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между двумя родственниками возник словесный конфликт, в результате которого один из них взялся за огнестрельное оружие. Злоумышленник нанес своему племяннику удар в область головы прикладом ружья, после чего произвел выстрел в правую стопу. Полицейские задержали подозреваемого – 59-летнего пенсионера, не имеющего официального разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.

Обокрал мать родную

Усинец оставил мать-пенсионерку с долгами и без украшений.

По версии следствия, 1 октября 2024 года нетрезвый житель Усинска воспользовался тем, что его мать-пенсионерка, поругавшись с ним, ушла из дома, зашел к ней в комнату, забрал золотые украшения и сдал их в ломбард. Ущерб составил 13,4 тыс. рублей. Спустя несколько дней он без ведома и согласия матери взял ее телефон и оформил на ее имя кредит в размере 10 тыс. рублей. Деньги он перевел на свой счет и потратил по своему усмотрению. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд.

Вечерняя прогулка в лесу

В поселке Керки Сосногорского района помощь спасателей потребовалась заблудившейся девушке.

5 ноября в темное время суток в лесном массиве заблудилась девушка 1997 года рождения. На ее поиски по заявке МВД по Коми отправился Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС КОМИ». Заблудившаяся была на телефонной связи со спасателями. В течение часа ее удалось вывести к проезжей части дороги. Девушка сильно замерзла, но не пострадала.

Оружие лежало в шкафу

55-летняя женщина написала заявление о добровольной сдаче огнестрельного оружия.

Воркутинка рассказала, что разбирала вещи покойного отца, хранившиеся в антресоли, и обнаружила там основную часть огнестрельного оружия (ствол без номеров) и охотничий нож. Гражданка пояснила, что после смерти отца вещи, находящиеся в антресоли, никто из родственников не перебирал. В шкафу оружие пролежало около пятидесяти лет.