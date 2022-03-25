11 марта с.г. в статье «Тишина на дорогах Коми» «Трибуна» рассказала о том, что засевшие в Желтом доме чиновники срывают строительно-ремонтные работы в республике. Напомним, что в конце прошлого года Госсовет утвердил выделение 3 миллиардов рублей на ремонт дорог, по которым осуществляется перевозка детей по школьным маршрутам. Но уже кончается март, а не проведено ни одного аукциона на подрядные работы.

Практически нет и заявок от самих подрядчиков. Потому что условия предлагаемых правительством контрактов выполнить практически невозможно. Ведь в контрактах заложены цены на стройматериалы, которые в полтора-два раза ниже рыночных.

Отрезали миллиард

Более того, на этой неделе стало известно, что дорожную отрасль и вовсе решили оголить. Правительство намерено сократить финансирование строительно-ремонтных работ на школьных маршрутах на 1 миллиард рублей.

Возможно, это связано с тем, что чиновники просто испугались

ответственности. Понимая, что за короткий «дорожный сезон» освоить все средства уже не удастся, они и урезали финансирование.

А сроки действительно поджимают. Качественный щебень для дорожных работ в Коми завозят обычно из Карелии, Пермского края и Свердловской области. Но на сегодняшний момент склады пусты, и нет ни одного контракта на поставку стройматериалов. Скоро начнется распутица, и завоз по автодорогам станет проблематичным. По железным дорогам осуществлять такие поставки весьма накладно (только загрузка-погрузка одного вагона со щебнем стоит порядка 30 тыс. руб.).

Уже сейчас можно констатировать, что поставки материалов в республику сорваны. А ведь наше северное лето и начало осени коротки, строители попросту физически (не говоря уже о финансах) не успеют завершить ремонтные работы.

Кстати, наши соседи-пермяки аналогичные контракты с дорожниками заключили еще в ноябре прошлого года. Да и в других регионах конкурсы и аукционы на проведение дорожных работ заключаются, как правило, осенью, а не в конце весны. И в этом смысле наша республика опять «отличилась».

Преступная халатность?

Впрочем, чего ждать от правительства Коми, которое до сих пор так и не сформировано? Похоже, что в Желтом доме царят хаос и неразбериха. Иначе чем можно объяснить тот факт, что даже довольно скромные по объему бюджетные средства чиновники не могут грамотно израсходовать? Занижение в контрактах стоимости строительных работ (именно это и отпугивает подрядчиков) правительство аргументирует тем, что расценки якобы устанавливает федеральный центр. Хотя российское правительство предоставило право регионам самим варьировать цены при заключении госконтрактов.

– Сокращение финансирования дорожного фонда – это грубая и непростительная ошибка, – заявил «Трибуне» Иван Урсу, председатель Коми республиканской профсоюзной организации автотранспорта и дорожного хозяйства. – А нерасторопность чиновников в организации аукционов и конкурсов на проведение ремонтных работ граничит с преступным бездействием.

Виктор СЕМЕНОВ.