В двадцатые годы прошлого века в нашей стране было модно давать детям необычные, не прописанные в святцах имена. И молодой коми поэт, мечтатель Иона Чисталев нарек своего сына Прометеем в надежде, что он, подобно древнегреческому титану, отдаст людям огонь своей души.

Прометей Ионович Чисталев оправдает надежды отца. Он станет известным композитором и фольклористом, откроет множество народных инструментов и коми народных песен.

Веселое начало

Музыка сопровождала Прометея Чисталева в прямом смысле слова с самого его рождения. Его родители – председатель комиссии по созданию литературы и собиранию коми фольклора Иона Тимофеевич и молодая учительница Елизавета Александровна – поженились в суровом 1919 году в Усть-Сысольске, а в начале 1921 года перебрались на родину супруги в Нювчим. Ее отец Александр Анисимов был управляющим Нювчимского чугунолитейного завода и увлекался собиранием народных инструментов.

27 февраля в поселке состоялась премьера любительского спектакля по пьесе А. Островского «Бедность – не порок», в котором одну из ролей играл отец Елизаветы. А Иона в конце представления, одевшись как горец, под общий хохот станцевал лезгинку. Вот в таком веселом настроении Александр Анисимов и Иона Чисталев вернулись домой, где и встретили бабку-повитуху, от которой узнали о рождении Прометея.

К сожалению, после этого события Иона Чисталев прожил чуть более двух лет. Он успел написать и посвятить своему сыну азбуку для маленьких детей «Нимс\ шу!» («Назови имя!»), но вскоре его свалила чахотка.

«Политграмотная» любовь

Родившись в доме среди собранных дедом народных инструментов, Прометей рос музыкальным ребенком. В раннем детстве он научился играть на гармошке, а в шестом классе стал сопровождать своими импровизациями на баяне демонстрировавшиеся в поселке Нювчим немые кинофильмы. Более того, накануне выпуска в Нювчимской средней школе он написал собственные музыкальные произведения.

После школы юный Прометей поступил в Коми педагогический институт на физико-математический факультет, и уже со второго курса Чисталева направили в Визингу преподавать в школе математику. А в октябре 1940 года его призвали в Красную армию – в стрелковый полк в городе Молотове (ныне Пермь), где его и застала война.

Прометей Чисталев сначала попал в авиационную школу в Свердловске, а спустя полгода – в Троицкую военно-авиационную школу механиков. На фронте лейтенант Чисталев оказался лишь в ноябре 1944 года в качестве замполита 98-го батальона аэродромного обслуживания Рижского авиационного полка. Там он познакомился со своей будущей женой.

Обладательница значка «Ворошиловский стрелок» Прасковья Кондратьева в 1942 году добровольцем ушла на фронт, но стала не снайпером, а радистом. После тяжелой контузии ее направили в Рижский авиационный полк и там выбрали комсоргом.

На политзанятиях она познакомилась с замполитом Чисталевым. Прометею Ионовичу она понравилась сразу. Потом полушутя он ей сказал: «У тебя такая правильная речь и такая политическая грамотность, что не влюбиться было просто невозможно». Вдобавок у Прасковьи оказался абсолютный слух, и ее взяли запевалой в хор. Прометей Ионович аккомпанировал ей на баяне, и как музыкант он ее очаровал. Однако когда он предложил ей выйти за него замуж, она ответила отказом, заявив, что у нее уже есть жених.

После войны они расстались, но история любви на этом не закончилась. Прасковья Ивановна поступила в Куйбышевский пединститут, у нее действительно появился жених, но однажды она узнала, что он ей изменяет. Это настолько потрясло девушку, что о свадьбе теперь не могло быть и речи. Более того, она даже не захотела жить с «изменником» в одном городе и, закончив институт, уехала в Коми – к Прометею Чисталеву.

Судьбоносная «Величальная»

Прометей Ионович демобилизовался в июле 1946 года. Вернувшись в родной Нювчим, устроился учителем математики.

В 1949 году в Коми АССР был объявлен закрытый конкурс на лучшую массовую песню. К тому времени Чисталев уже понемногу сочинял, и Прасковья Ивановна предложила мужу отправить на конкурс песню «Величальная Москве», которую он написал на слова архангельской сказительницы Маремьяны Голубковой. Этому сочинению комиссия присудила первое место. «Величальную» издали в Сыктывкаре и включили в репертуар Коми ансамбля песни и пляски, ныне носящего название «Асъя кыа». Сама судьба замкнула первый круг, вернув Прометея на музыкальную стезю.

Чисталевы перебрались в Сыктывкар, и школьный учитель поступил в музыкальное училище в качестве учащегося и одновременно преподавателя математики. Положение оказалось двусмысленным: после урока математики он переходил с соучениками в другой класс и слушал лекции по теории музыки. Удивительно, но Чисталев продолжал там учебу даже после того, как его назначили директором музучилища. А диплом выпускника он получил только в 1958 году и тут же уехал в Москву, где поступил на композиторское отделение музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Однако жить вне семьи, оставшейся в Сыктывкаре, он не захотел, а потому вскоре вернулся.

В поисках чипсанов и сигудков

В октябре 1960 года Прометей Ионович поступил на работу в Коми филиал Академии наук СССР по специальности «музыкальная фольклористика» и увлеченно взялся за новое дело. Ему удалось обнаружить самобытные напевы, не изученные фольклористами. Итогом многолетней работы стал трехтомный сборник «Коми народные песни», выпущенный в соавторстве с профессиональными фольклористами Анатолием Микушевым и Юрием Рочевым.

Однажды во время экспедиции в селе Черныш Прилузского района композитора заинтересовала необычная многоствольная флейта под названием чипсан. Прометей Ионович решил побольше узнать о ней – из каких материалов и как ее можно изготовить, кто ее смастерил.

С этого времени он серьезно увлекся народными инструментами, собрал богатейшую коллекцию, в которую вошли сигудки (волосяные гудки), тотшк\-дчаны (колотушки), сярганы (трещотки), шур-шары (погремушки) и другие.

Открытые Чисталевым инструменты зазвучали со сцены в руках музыкантов ансамблей «Асъя кыа», «Сигудэк» и «Парма». А в 1974 году он защитил в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии кандидатскую диссертацию «Коми народные инструменты».

Превратности личной жизни

Увы, семейная жизнь Прометея Чисталева не складывалась. Родившегося вскоре после женитьбы первенца супруги назвали Владимиром, но мальчику передалась по наследству болезнь деда, и он скончался от туберкулеза в двухлетнем возрасте. После этого отношения супругов на какое-то время разладились.

К счастью, второй сын Леонид появится на свет с вполне здоровыми легкими. Специально для него в 1960-е годы Прометей Ионович написал очень трогательную песню «Скворушка» на стихи коми поэта Пантелеймона Образцова. В течение многих лет она часто звучала по республиканскому радио.

И все же второй ребенок лишь на время скрепил семью Чисталевых. С годами отчуждение усиливалось. Когда-то Прасковья Ивановна помогла композитору выбрать уготованный судьбой путь, но постепенно он перестал в ней нуждаться. И когда Леонид вырос, супруги расстались.

Но судьба подарила Прометею Ионовичу последнюю любовь.

В самом конце 1960-х годов он зашел в музей классика коми литературы Ивана Куратова и познакомился с его заведующей Тамарой Алексеевной. Они быстро нашли общий язык – объединил их не только интерес к коми культуре, но и свойства характера. Она обладала житейской мудростью, а он порой был наивен и беспомощен, как ребенок. Тем самым они дополняли друг друга. Поженились они в 1974 году.

Высшая оценка

За свою жизнь Чисталев написал более двухсот песен, оркестровых и музыкальных произведений – сюиты, пьесы, концерты для коми музыкальных инструментов, детские оперы-сказки, музыкальные комедии. Его музыка звучала в концертах и спектаклях, была записана на пластинках.

Как-то в селе Сторожевск Корткеросского района он с поэтом Альбертом Ванеевым присутствовал на концерте художественной самодеятельности. Местный вокально-инструментальный ансамбль исполнил их песню «Весной на земле ходит любовь», но объявили ее как народную. Прометей Ионович хотел возмутиться, но поэт его остановил: «Как ты не понимаешь? Нам же дали самую высокую оценку. Раз песня народная – значит, она полюбилась народом».

Роковая ночь в нювчиме

Все кончилось 11 августа 1988 года. Накануне Прометей Ионович вместе с Леней приехал в родной Нювчим, чтобы срубить баньку.

Ночью композитор стал задыхаться, и сил хватило только на то, чтобы разбудить сына. Леонид Прометеевич, врач по профессии, понял, что у отца инфаркт, но уже ничего поделать не смог.

Прометей Ионович Чисталев скончался в том же доме, в котором и родился.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото автора и из открытых источников.