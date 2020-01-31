В Коми может появиться новый горно-металлургический комплекс по переработке титановых руд.
Соглашение о его строительстве подписали 27 января глава РК Сергей Гапликов и президент Группы «РУСТИТАН» Анатолий Ткачук. Местом появления комплекса может стать Усть-Цилемский район: именно там находится крупнейшее в России месторождение уникальных полезных ископаемых, которое является крупнейшим в мире и составляет 50 процентов всех титановых запасов России. Его ресурсы составляют более 2,5 миллиарда тонн, не считая сопутствующих полезных ископаемых.
Проект предусматривает создание двух промышленных площадок: одна непосредственно на месторождении, вторая будет находиться недалеко от Ухты. На них расположатся горнодобывающее предприятие, горно-обогатительный комбинат и горно-металлургический комплекс.
Титановый проект. Ресурсы месторождения – 2,5 млрд тонн
В Коми может появиться новый горно-металлургический комплекс по переработке титановых руд.