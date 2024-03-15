Повествование в книге Константина Станиславского «Работа актера над собой», в которой он излагает свою «систему», ведется от имени ученика театральной школы Названова. Эту фамилию великий реформатор позаимствовал у молодого артиста МХАТа Михаила Названова. Правда, когда книга увидела свет, Михаил Михайлович был узником Ухтпечлага и играл на сцене лагерного театра поселка Чибью (ныне город Ухта).

Стартовав в театре за колючей проволокой, Названов после выхода на свободу, благодаря фактуре и несомненному таланту, сделал блестящую актерскую карьеру, став трижды лауреатом Сталинской премии. В феврале нынешнего года кино- и театральный мир отметил 110 лет со дня его рождения, а в июне исполнится 60 лет со дня его смерти.

Роковая поездка

Весной 1935 года мхатовцев пригласили прокатиться по только что построенной первой линии московского метро. Среди пассажиров был и 21-летний Названов, перенесший накануне дизентерию. Во время поездки он случайно обмолвился, что эпидемия этой болезни вызвана тем, что при строительстве метрополитена разрыли кладбища, помойки и фекальные ямы. Нашелся бдительный коллега, накатавший донос на молодого артиста. И 20 апреля в квартиру, где он проживал с матерью, явились с обыском.

На стене Мишиной комнаты висело фото с изображением мужчин в форме белых офицеров. Это были мхатовские актеры, игравшие спектакль «Дни Турбиных». Кроме того, в квартире обнаружили письма с заграничными штемпелями – недавно умерший отец Миши часто выезжал в зарубежные командировки и почти ежедневно писал домой. Всего этого оказалось достаточным, чтобы Названову впаять пять лет лагерей по статье 58.10 УК РСФСР (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти).

Через два года арестовали и его маму – известную камерную певицу Ольгу Бутомо-Названову и приговорили к ссылке в город Фрунзе. Она мечтала видеть сына пианистом, и он даже закончил музыкальный техникум при Московской консерватории по классу фортепиано. Однако дальше Миша Названов по этой линии не пошел, а подался в актеры. Теперь они оба стали осужденными.

От тачки к ЧХАТу

Первые четыре месяца в Ухтпечлаге Названов хлебнул полную чашу зэковской жизни. Он возил тачку в глухом лесу в двухстах километрах от какого-либо населенного пункта на строительстве железнодорожной ветки Чибью – Воркута. Как он сам позже вспоминал, работали в темноте до изнеможения, он в кровь стер себе ноги, замотанные в портянки поверх изодранных носков.

Однако 20 января 1936 года его жизнь внезапно изменилась. Названова сняли с общих работ и направили в расположенный в Чибью театр-клуб имени Косолапкина. И уже 21 января он читал со сцены стихотворение Маяковского «Мы не верим» на памятном вечере, посвященном 15-й годовщине смерти Ленина.

Труппа лагерного театра насчитывала двенадцать человек, но только четверо из них были профессиональными актерами. А потому, если во МХАТе Михаил Михайлович выходил на сцену только в массовке, то в Чибью ему поручали главные роли. А сам театр полушутя заключенные артисты прозвали ЧХАТом.

23 февраля того же года Названов дебютировал в пьесе Бориса Ромашова «Бойцы» о командирах Красной армии. Температура на сцене не превышала минус 12 градусов, но Михаил был счастлив – в худших условиях он катал груженую тачку, а теперь он был занят любимым делом.

Ровно через год он сыграл молодого летчика Васю Мотылькова в пьесе Виктора Гусева «Слава», поставленной опять же к дню Красной армии. Но кроме них были и «безыдейные» роли – граф Федерико в комедии «Собака на сене» Лопе де Вега, Хельман в пьесе Ибсена «Нора», князь Ветринский в водевиле «Лев Гурыч Синичкин» Ленского.

Вершиной актерской карьеры, с которой Названов уже не спускался, даже выйдя на свободу, стала роль Фердинанда в трагедии Шиллера «Коварство и любовь», поставленной в 1938 году. Но этот коварный год и для самого актера обернулся трагической любовью.

Расстрелянная любовь

Во второй половине 1930-х годов репрессии в стране нарастали, что позволило лагерный театр пополнить профессиональными артистами. Среди них оказалась бывшая солистка Тбилисского театра оперы и балета Валентина Ратушенко, арестованная за якобы шпионаж в пользу Японии. Она стала первой настоящей любовью Названова.

Это была потрясающе красивая пара – маленькая, хрупкая балерина и высокий, статный актер. Валентина научила Михаила танцевать, и они вместе поставили оперетту Сидни Джонса «Гейша», имевшую бешеный успех среди жителей Чибью. Особенно балерине Ратушенко удался японский танец, который она выучила во время гастролей по Японии у настоящей гейши.

После такого триумфа пошли одна за другой удачные постановки, где Названов играл главные роли, а Ратушенко ставила танцы. Труппа театра постепенно достигла ста человек, и в ЧХАТе решили поставить «Кармен». Здесь Названов впервые запел оперным голосом, исполнив партию капитана драгунского полка Цуниги. Но день премьеры – 12 февраля 1938 года – обернулся для Михаила страшным потрясением. Исчезла его любимая Валя.

В этом году заканчивался трехлетний срок ее заключения, но вместо освобождения Ратушенко повторно арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнении в следственном изоляторе на улице Заболотной, похоронили в общей могиле.

Счастливый треугольник

После освобождения в 1940 году Названов, не имея права проживания в больших городах, скитался по разным театрам. Сначала он уехал в Симферополь, затем к матери во Фрунзе, оттуда – в Чимкент, где его приняли в труппу находящегося в эвакуации Театра имени Моссовета. Вскоре театр перебрался в Алма-Ату, куда эвакуировался «Мосфильм». И в этой киностудии он сыграл роли, принесшие ему всесоюзную славу – князя Андрея Курбского в «Иване Грозном» (первая Сталинская премия) и Андрея Панова в «Жди меня».

Еще в Чимкенте Михаил Михайлович познакомился с очаровательной и жизнелюбивой актрисой Ольгой Викландт. Их дружба переросла в любовь. Правда, она была замужем за своим учителем Василием Ваниным, известным по роли большевика Матвеева в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Однако мягкосердечный супруг не стал помехой. Более того, когда Названов и Викландт поженились, а Ванин возглавил Московский театр им. Пушкина, он сам пригласил супругов в свою труппу.

К тому времени с Названова уже сняли судимость, он мог жить в любых городах СССР и стал очень востребованным в кино. Он снялся в удостоенных Сталинских премий картинах «Русский вопрос» и «Встреча на Эльбе». В 1956 году специально для своей жены он сам снял фильм «Хозяйка гостиницы» по пьесе Гольдони, где Ольга Артуровна сыграла такую же жизнерадостную, как она сама, Мирандолину, а Михаил Михайлович – вальяжного красавца- кавалера Рипафрата.

Последней ролью Названова стал король Клавдий в «Гамлете». Во время съемок Михаилу Михайловичу стало плохо, в больнице ему сделали операцию и запретили сниматься. Однако он не мог подвести режиссера Козинцева и вернулся на площадку. Свою роль он доиграл ценой собственной жизни.

Михаил Названов скончался в возрасте 50-ти лет, свой прах он завещал развеять над Черным морем. Ольга Викландт исполнила последнюю волю мужа.

Игорь БОБРАКОВ.

Классика за колючей проволокой

В лагерном театре Чибью ставили пьесы Горького, Гоголя и Гольдони, а также оперы и оперетты Бизе, Верди и Кальмана

В 1934 году всесильный глава «лагерной империи» Ухтпечлага Яков Мороз решил отметить пятилетие Ухтинской экспедиции ОГПУ, давшей старт промышленному освоению Коми края, большим концертом. Однако для этого требовалась соответствующая площадка. И тогда силами заключенных в кратчайшие сроки в центре «столицы» Ухтпечлага поселке Чибью был возведен деревянный клуб-театр, получивший имя первого бурового мастера Ухты Ивана Косолапкина.

Как сообщает мартиролог «Покаяние», театральную труппу инспекторы Ухтпечлага собирали по разным лагпунктам, отбирая художников-декораторов, певцов, танцоров и драматических актеров. Первым руководителем театра стал бывший культработник Константин Житов, осужденный на 5 лет лагерей за растрату и побег из-под стражи. После освобождения Житова его сменил Иосиф Гирняк, служивший до ареста ведущим актером украинского театра «Березиль». За колючую проволоку он угодил за то, что отказался подписать клеветническое письмо против украинского режиссера Леся Курбаса.

С самого начала лагерный театр взял высокую репертуарную планку – «Егор Булычев и другие» Горького, «Ревизор» Гоголя, «Слуга двух господ» Гольдони. На репетиции отводилось по две недели, а показывали спектакль, как правило, не более четырех раз, поскольку в Чибью проживало не так много людей. Но все спектакли шли при аншлагах.

Особую трудность представляли постановки опер и оперетт – клавиры и тексты музыканты и артисты восстанавливали по памяти. Жили они в отдельном бараке, в театр их пригоняли под конвоем, а во время спектаклей и репетиций за кулисами дежурила охрана.

Статус театрального коллектива несколько раз менялся. Бывший поначалу частью клуба-театра в сентябре 1936 года приказом Мороза он был реорганизован в Городской театр имени тов. Косолапкина. А после того, как труппа пополнилась музыкантами, среди которых был талантливый харбинский дирижер и скрипач Владимир Каплун-Владимирский, она стала именоваться музыкально-драматическим театром. Постановки опер «Риголетто» и «Кармен» на лагерной сцене журналист многотиражки «Вышка» назвал «Чудом в Чибью».

Григорий АЛИН.