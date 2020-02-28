Первая в мире лосеферма, что находится в Печоро-Илычском заповеднике, испытывает хронические проблемы. Денег на хозяйство выделяется мало, и держится оно на энтузиазме нескольких работников.

Нельзя сказать, что власти совсем забыли о лосеферме. Якша – пожалуй, единственный отдаленный поселок, где побывали все руководители Коми. Но пользы от этих визитов мало. Кстати, единственным, кто доехал до Якши на автомобиле, был Сергей Гапликов. Его предшественники добирались сюда вертолетом. Именно плохая дорога не позволяет Якше стать полноценным туристическим центром. Без особых проблем до поселка можно добраться только по зимнику. В остальное время года большая часть 110-километрового пути до поселка Троицко-Печорск представляет месиво из песка, глины и воды.

Трупы в багажниках

В последнее время на лосеферме не ставится цель увеличить поголовье «домашних» лосей. Главное – прокормить оставшихся, чтобы они не выглядели истощенными и радовали туристов. Поэтому сейчас на ферме находится всего два лосенка, еще девять взрослых особей держат в лесу в специальном загоне.

По словам заведующей фермой Светланы Акатьевой, это только кажется, что вокруг полно еды, на самом деле фактически всю кормовую базу в радиусе 10-15 километров лоси уже подъели. За пропитанием им приходится выходить на дальние дороги, а там, не ровен час, можно оказаться в багажнике автомобиля. За всю 70-летнюю историю фермы примерно 60 процентов лосей попало под браконьерские пули и в капканы.

Бык, ты «гонишь»!

– Когда меня спрашивают, можно ли взять лосенка в домашнее хозяйство, я отвечаю – берите, – рассказывает Светлана Владимировна. – Только знайте, что для содержания одного лося требуется территория в несколько гектаров. Кроме того, металлическая сетка из толстой проволоки высотой два-три метра. А если речь идет о самочке, то во время осеннего гона к ней обязательно придет лось-бык весом этак в полтонны, который на своем пути порушит все, что попадется…

Поэтому Светлана Акатьева тревожится за своих девочек Моню и Мулю – их в 2018 году увезли в Финно-угорский этнопарк, расположенный в селе Ыб Сыктывдинского района. Там лосих содержат как обычных парнокопытных в весьма стесненных условиях и без должных заградительных сооружений. А лось – хоть и смирное животное, но в период «брачных игрищ» становится весьма агрессивным.

15 килограммов в день

Прежде чем провести нас «в гости» к лосятам, Светлана Акатьева приготовила лакомство – дольки яблок. В мае лосятам исполнится только год, а они уже вымахали будь здоров. Для их прокорма ежедневно требуется до 15 килограммов веток (на каждого) толщиной в половину мизинца. А за кормом приходится забираться глубоко в лес.

У одного из лосят необычное имя – Дон. Так его назвали в честь села в Усть-Куломском районе, где малыша нашли осенью прошлого года в огороде одной из местных жительниц. Приблудился, а мать, видимо, подстрелили браконьеры. Что с ним делать? Доставили сюда в Якшу. Лосенок уже заметно подрос, но остается тихим и ласковым.

Работа на лосеферме весьма хлопотная и при этом низкооплачиваемая. Сама заведующая, работающая в нынешней должности уже восемь лет (на лосеферме она трудится с 1975 года), получает всего 16 тысяч рублей в месяц.

За время январских праздников доход от посещения туристов составил порядка 110 тысяч рублей. Мог быть и больше, но многие отказывались от поездки на лосеферму, узнав, что для гостей здесь не предусмотрена банька. Чтобы ее построить, а также довести «до ума» визит-центр, превратившийся в долгострой, нужны средства. А их нет и на этот год не предвидится.

Но, несмотря ни на что, сотрудники лосефермы очень любят свою работу. Ведь лоси для них – это часть жизни, и возможно – самая лучшая.

Сергей МОРОХИН.