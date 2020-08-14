Токсичные свалки убивают все живое

Житель сыктывдинского поселка Язель Андрей Головко еще в 2015 году сообщил «Трибуне» о том, что рядом с его родным поселком в сосновом бору возникло рукотворное ядовитое болото. Возникло потому, что в бывший песчаный карьер долгое время свозились опилки с территории сыктывкарского фанерного производства. Эти отходы содержат опасный яд – формальдегид.



Надзорные органы проигнорировали эту информацию. И тогда к проблеме ликвидации свалки подключился депутат районного Совета Евгений Потолицын. Он обращался в самые разные инстанции, но поддержали его только активисты Народного фронта (ОНФ) республики. В ходе совместных рейдов, к которым удалось подключить и правоохранителей, общественники обнаружили по всему району еще несколько подобных свалок-карьеров.

В течение последних трех лет было несколько судов, которые обязали виновников свалок-помоек их ликвидировать. Многие даже отчитались о том, что свалки убраны, площади рекультивированы, а на их месте уже растет новый лес.

Помет забросали опилками

Увы, все оказалось не так радужно. Недавно по инициативе депутата Потолицына провели очередной рейд и нашли на территории Эжвинского участкового лесничества токсичный объект: место, куда ранее сливали отходы птицефабрики «Зеленецкая».



После прекращения этого безобразия около десяти лет назад Комитет лесов республики передал данный участок в аренду ООО «СевЛесПил». Согласно выданному проекту освоения лесов арендатор должен был ликвидировать свалку и рекультивировать земельный участок, высадить здесь молодые деревца сосны. Работы по рекультивации были закончены еще в 2016 году, что отражено в соответствующих документах.

В ходе рейда общественники увидели, что на самом деле отходы птицефабрики (тонны помета птицы) образовали токсичное озеро. Лесная зона и близлежащие водные объекты продолжают подвергаться заражению и загрязнению, в округе стоит нестерпимый запах.

Второй опасный объект в лесу был обнаружен в районе 18-го километра дороги Койты – Мандач. Выяснилось, что это также карьер, превращенный в помойку той же птицефабрикой и который тот же «СевЛесПил» «рекультивировал» и доблестно отчитался. Теперь это территория, по которой жутко ходить: почва здесь прогибается под ногами, как на топком болоте.

Общественники установили, что так называемую рекультивацию объектов арендатор произвел с использованием собственных производственных отходов лесопиления – опилок и коры деревьев. Проще говоря, просто засыпал отходы фабрики (куриный помет) своими отходами – опилками. Эксперты ОНФ отметили, что такая вот «рекультивация» карьеров на самом деле является простым захоронением отходов производства ООО «СевЛесПил». Кстати сказать, и в Язеле свалка не убрана: судебные тяжбы и разбирательство все еще продолжаются.

Экологи ОНФ считают, что органы власти в республике должны принимать более жесткие меры к тем, кто так беззастенчиво губит природу. Они обратились в Росприроднадзор и Минприроды Коми с предложением разработать конкретные меры по ликвидации выявленных опасных свалок в лесу и взять решение вопроса на особый контроль.

Елена ИВАНОВА,

член регионального

исполкома ОНФ.

Анатолий ПОЛЬКИН.