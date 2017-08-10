Только чудо может спасти интинскую шахту?

8 августа в АО «Интауголь» прошло расширенное совещание, в котором приняли участие руководители предприятия, лидеры профсоюзных организаций, представители трудового коллектива. По его итогам в связи со сложившейся кризисной ситуацией было принято обращение в адрес главы РК Сергея Гапликова.

Выступивший на совещании исполнительный директор АО «Интауголь» Александр Долгаев отметил, что в связи с отсутствием подготовленного фронта работ и текущей отгрузки товарной продукции на расчетных счетах общества нет средств. Поэтому нет возможности закупать необходимые материалы, оборудование, запасные части для монтажа очистного забоя лавы №843 и осуществлять подготовку предприятия к работе в зимний период.

С 23 мая из-за неоплаченных долгов ограничена подача электроэнергии в АО «Интауголь» – тем самым был остановлен весь цикл работ, основной персонал шахты выведен в так называемый вынужденный простой с оплатой в размере 2/3 заработка.

По состоянию на 8 августа перед работниками АО «Интауголь» имеется просроченная задолженность по заработной плате за июнь 2017 года и отпускному пособию в размере 44 миллиона рублей. Кроме того, также имеется непогашенная просроченная задолженность за период работы АО «Шахта «Интауголь» (на базе этого предприятия было создано АО «Интауголь») в размере 38 миллионов рублей.

Июньская забастовка

Напомним, что 1 июня с.г. более ста шахтеров отказались выходить на работу из-за задержек по выплате заработной платы. Тогда из Инты в Сыктывкар на встречу с первым зампредседателя правительства республики Ларисой Максимовой выехала группа представителей АО «Интауголь». Вместе с исполнительным (на то время) директором Александром Ковалевым на встречу были делегированы профсоюзные лидеры – председатель первичной организации «Росуглепрофа» Анатолий Ли и председатель интинской объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков России Денис Баженов. В результате встречи было найдено решение по выплате текущей просроченной задолженности перед работниками.

Вскоре правительство региона направило порядка 30 миллионов рублей на погашение части долгов по зарплате. Руководитель администрации главы РК Михаил Порядин встретился с представителями трудового коллектива АО «Интауголь».

Забастовка завершилась 10 июня, а 16 июня о ситуации в Инте глава РК Сергей Гапликов доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который сделал соответствующие распоряжения для нормализации ситуации на интинском предприятии.

Следует отметить, что еще в марте этого года председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев обращался к Дмитрию Медведеву с просьбой найти стратегического инвестора для АО «Интауголь». И тогда тоже были даны «соответствующие распоряжения»…

Ситуация накаляется

29 июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил, что АО «Интауголь» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в него порядка 5 миллиардов рублей. После закрытия градообразующего предприятия встанет вопрос о переселении 28 тысяч интинцев, на что потребуется выделить из российского бюджету сумму в 30 миллиардов рублей!

По мнению Дениса Баженова, если по счастливому стечению обстоятельств в августе все же удастся найти инвестора для шахты, то она в лучшем случае сможет войти в производственный процесс по добыче угля только к концу ноября. То есть речь уже сейчас надо вести о том, что Интинская ТЭЦ и котельные местных поселков к началу отопительного периода могут остаться без угля. Придется его закупать за пределами района, а может – даже и республики. Звучит это нелепо, но такой вариант развития событий выглядит самым вероятным. Чтобы этого не произошло, надо уже сейчас принимать незамедлительные меры на уровне администрации Президента РФ, заявил профсоюзный лидер.

Депутат Госсовета РК, первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов, к которому интинцы часто обращаются за помощью, считает, что современная история развития угледобычи в Приполярье подсказывает единственно правильный путь:

— С начала «нулевых» годов идет какая-то непонятная возня вокруг промышленных активов шахтерской Инты, где процветала коррупция и бесхозяйственность. Должно произойти какое-то невероятное чудо, чтобы вот так — вдруг! — нашелся крупный инвестор. Но чудес не бывает. Я считаю — надо вести речь о национализации АО «Интауголь», чтобы спасти предприятие, а вместе с ним и Инту.

Сергей МОРОХИН.