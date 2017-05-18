Торговцев хотят обложить

На предстоящей 25 мая сессии столичного горсовета будет решаться вопрос, который касается практически каждого горожанина.

Речь пойдет об уличной торговле фруктами, овощами и бахчевыми культурами. В разосланном депутатам администрацией Сыктывкара проекте решения говорится о необходимости повысить в летний период ежемесячную арендную плату за размещение нестандартных торговых объектов с 7 до 15 тысяч рублей!

Положительное решение этого вопроса неизбежно приведет к автоматическому росту цен на овощи и фрукты или вообще к массовому сворачиванию уличной торговли, что, естественно, будет только на руку крупным торговым сетям. Понятно, что сыктывкарцев не устроит ни первый, ни второй варианты развития событий.

Отметим, что и в прошлом году администрацией предпринималась попытка резко взвинтить арендную плату, но тогда депутаты не поддержали эту «антинародную» инициативу. Остается надеяться, что новый состав депутатов не поддержит предложение крупных торговцев-сетевиков.

Сергей ПАВЛОВ.