Торгуют все!

Владимир Уйба подписал Указ о продлении режима самоизоляции по 14 июля.



В публичных местах граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

С 1 июля власти Коми разрешили торговым центрам возобновить работу. Разрешено продавать непродовольственные товары. Исключение сделано только для Усинска и Воркуты – там ТЦ по-прежнему закрыты.

При этом хозяева и персонал торговых центров обязаны строго соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией, включая защитные маски и регулярную дезинфекцию помещений.