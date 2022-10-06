Торлопов на свободе (Блиц от 7 октября)

Ухтинский городской суд удовлетворил ходатайство экс-главы Коми Владимира Торлопова об условно-досрочном освобождении.

Решение суда вступило в силу 27 сентября. Напомним, бывший руководитель региона в июне 2019 года был признан судом виновным в мошенничестве и легализации в рамках «дела Гайзера», приговорен к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Торлопов трижды подавал ходатайство на УДО, но дважды получал отказ. Срок его заключения должен был истечь в январе 2023 года, таким образом, он вышел раньше на 4 месяца и 17 дней.

Погибли наши земляки

В ходе спецоперации погибли еще четверо военнослужащих из Коми.

Это сержант Никита Вавилин из села Летка Прилузского района, ефрейтор Александр Коковкин, рядовой пулеметчик мотострелкового отделения Андрей Буйницкий из Сыктывкара и 48-летний военный медик Михаил Милевич из села Пажги Сыктывдинского района.

Подари мне, Санта, антидепрессанты

Продажи успокоительных препаратов в России в период с 21 по 28 сентября выросли в разы.

Всего с начала года россияне купили свыше 2,5 млн упаковок антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, траты на них составили почти 1,5 млрд рублей. Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля, отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Пособие проиндексируют

Выплаты при рождении ребенка вырастут до 23 тысяч рублей.

В 2023 году единовременное пособие новоиспеченным родителям будет проиндексировано, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Выплата при рождении ребенка увеличится на 12,4% и составит 23 011 рублей. При этом максимальный размер выплат по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет равен 383 179 рублям, уточняет РИА Новости. Сумма выплат будет зависеть от нуждаемости семьи.

Урожай превзошел ожидания

В Коми собрали в три раза больше картофеля, чем в прошлом году.

Весной этого года правительство Коми предоставило субсидии на проведение посевных работ и техническое перевооружение на общую сумму более 122 млн рублей. Посевная кампания состоялась в срок, а сельхозпроизводители смогли в 2,5 раза (до 390 га) увеличить посевную площадь под картофель и овощи открытого грунта. Собрано почти 6 тысяч тонн картофеля, план выполнен на 146%. Для сравнения – в 2021 году собрано картофеля чуть более 2 тысяч тонн.

Переправа, переправа…

11 октября планируется завершение речных пассажирских перевозок в Усинске.

Об этом сообщил руководитель администрации Николай Такаев. О возобновлении вертолетных перевозок будет сообщено дополнительно.

С 10 октября сезон пассажирских речных перевозок завершат в Вуктыле.

Есть такая примета…

6 октября из Коми к месту проведения боевого слаживания выехала пятая группа призванных по мобилизации.

А накануне уехали бойцы из Печоры и Усть-Цилемского района. Устьцилемы, следуя вековой примете, поднимались в автобус спиной вперед, чтобы обязательно вернуться домой.

Чаще смотрите в небо

В трех районах Коми вновь ожидается падение частей ракеты.

10 октября с космодрома «Плесецк» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. Для обеспечения безопасности жителей с. Вашка (Удорский район) и пос. Железнодорожный (на границе Княжпогостского и Корткеросского районов) просят воздержаться от посещения территорий, на которые могут упасть отделяющиеся части ракеты.

Памяти Народного учителя

7 октября в Новосибирске откроют мемориальную доску в честь Александра Католикова.

Александр Александрович родился в этом сибирском городе. Мемориальная доска установлена на здании гимназии (бывшей школы №10), где он учился. «Именно в этой школе можно найти истоки многих добрых дел Сани Католикова», – отмечают его земляки. Напоминаем, что в Сыктывкаре А. Католиков работал в агрошколе-интернате, который теперь носит его имя.

Свадебный бум

С началом частичной мобилизации ЗАГСы Коми зарегистрировали брак по упрощенной схеме у 182 граждан.

Больше всего свадеб резервистов отмечено в Воркуте, Сыктывкаре и Ухте, а также в Усть-Куломском, Удорском и Сысольском районах. Мобилизация признана особым обстоятельством, поэтому ЗАГСАам разрешили регистрировать такие браки в день подачи заявления, парам нужно всего лишь предоставить документы.