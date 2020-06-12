В минувший понедельник в Госсовете состоялась довольно необычная «рабочая планерка». На нее неожиданно позвали даже тех депутатов, которых на такие мероприятия обычно не приглашали…



Заместитель спикера Александр Макаренко заявил собравшимся, что из Общественной палаты РК поступило письмо. В нем говорится, что проект закона «О детях войны», который должен был 10 июня приниматься на сессии парламента, следует отложить – доработать и наполнить конкретными предложениями.

На следующий день состоялось заседание президиума Госсовета, который снял с повестки сессии вопрос о проекте закона. Против этого решения голосовали только представители партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Однако большинство в президиуме ГС, как и в самом парламенте, составляют депутаты от «Единой России». И они «торпедировали» рассмотрение проекта на сессии.

Причем правящую партию в этом вопросе поддержали даже те депутаты, которых фракция ранее упрекала в популизме. Дело, видимо, в том, что на носу – очередные выборы в Госсовет и, по неофициальной информации, «вольнодумцам» дали понять, что, если они проявят строптивость, их фамилии могут исчезнуть из партийных списков кандидатов.

«Указание сверху»

«Справедливоросс» Татьяна Саладина заявила, что возмущена таким шагом фракции «Единая Россия». Татьяна Алексеевна отметила, что 5 лет назад, когда она еще только начинала работать над проектом закона, в республике к категории «дети войны» относилось 64 тысячи человек, а на май 2020 года их осталось всего 31,5 тысячи.

Лидер республиканской организации КПРФ Олег Михайлов считает: местные «единороссы» применяли такое решение потому, что получили некое указание сверху.

В свою очередь депутат от партии «Единая Россия» на правах анонимности так прокомментировал ситуацию. По его словам, закон носит рамочный характер, в нем нет конкретики. А что даст одна только «корочка» с надписью «Дети войны»? Человек получит право без очереди попасть к врачу? Да его никто не пропустит: у нас и других льготников хватает. А главное, для принятия закона необходимо заключение администрации, пояснил депутат.

Аргументы «единороссов» выглядят не слишком убедительно. Особенно если учесть тот факт, что они уже много лет всячески тормозят варианты (нынешний – далеко не первый) законопроектов о статусе «детей войны».

Региональные законы о «детях войны» приняты уже во многих субъектах РФ. А вот власти Коми упорно не хотят принять хотя бы «рамочный закон», де-юре признающий особый статус и заслуги этой категории пожилых людей перед республикой и всем Отечеством.

Даже без предоставления конкретных льгот (их можно прописать позднее) этот закон имел бы большое моральное значение для наших ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. А вот любая попытка сэкономить на них выглядит аморальной.

Анатолий ПОЛЬКИН.