В период летних каникул в соседней Кировской области неспокойно: местные учителя недовольны своими зарплатами и требуют их увеличения. А как ситуация в Коми?

Согласно известным «майским указам» Президента РФ Владимира Путина, заработная плата педагогических работников должна равняться размеру средней зарплаты по региону. В Кировской области учителя требуют внести в федеральное законодательство уточнение, что такая зарплата должна быть за одну ставку, то есть за 18-часовую рабочую неделю (норма часов педагогической работы). На сегодняшний день оплата труда за одну ставку в Кировской области – 11 тысяч рублей, а средняя зарплата по региону в 2021 году составила 34 тысячи рублей.

Ключевое слово – «средняя»

По мнению председателя Коми республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Михаила ИВАНОВА, средняя заработная плата на самом деле не имеет ничего общего с оплатой труда за одну ставку. Не может быть средняя заработная плата педагогических работников ниже средней по непроизводственным отраслям региона – с «майскими указами» ловчить никто не рискнет. В Коми средняя начисленная зарплата от месяца к месяцу колеблется в диапазоне от 50 до 60 тысяч рублей.

Ключевое слово здесь «средняя». Понятно, что учителя в Прилузье и Воркуте получают разные доходы, исходя из различных северных и районных коэффициентов, стажа работы. Но в среднем все равно вырисовывается указанная выше цифра.

Тупиковая ситуация

И в то же время медианная зарплата (половина людей получает меньше этой зарплаты, а половина – больше) работников образования, даже после ее индексации на 10 процентов с 1 июля, не превысит 28-29 тысяч рублей. И этот показатель в обозримом будущем не изменится. Главная причина – бедность местных бюджетов, на которые ложится основная нагрузка по содержанию социальной сферы.

Следует отметить, что в бюджете Сыктывкара расходы на систему образования (это не только фонд заработной платы, но и содержание зданий, коммунальные услуги и т.д.) составляет свыше 60 процентов. А в некоторых муниципалитетах – до 90 процентов!

Возникает парадоксальная ситуация. Федеральный центр требует от регионов повышения зарплат бюджетников. Но откуда им взять деньги, если три четверти всех налоговых поступлений той же Республики Коми уходит в Москву? Тем не менее, за выполнение пресловутых «майских указов» чиновникам на местах нужно постоянно отчитываться. Поэтому им и приходится всячески выкручиваться, «рисуя» на бумаге нужные «средние» цифры. А сделать это они могут только за счет манипуляций с учительскими ставками и зарплатами рядовых педагогов.

10 процентов – сверху

С 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда был увеличен на 10 процентов. В Сыктывкаре размер МРОТ с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до вычета налога на доходы физических лиц теперь составляет 25974 рубля. В Воркуте – 36670 рублей.

Как отмечалось выше, если в Кировской области оплата труда за одну ставку у педагогов составляла 11 тысяч рублей, то в Коми еще меньше – 10250 рублей (без учета северных и районных коэффициентов). С учетом повышения окладов с 1 июля работникам бюджетной сферы к указанной сумме надо прибавить еще 10 процентов. Если работать на одну ставку, то очевидно, что педагогу положены доплаты до МРОТ с учетом районных и северных коэффициентов, как и всем работникам.

Запредельная нагрузка

На сегодняшний день в Коми средняя нагрузка на учителей составляет 1,7 -1,8 ставки. Кроме того, есть доплаты за классное руководство, проверку ученических тетрадей, содержание в должном порядке учебных кабинетов. Плюс выплаты надбавок за выслугу лет. В итоге и получаются в среднем те самые 50-60 тысяч рублей в месяц.

Михаил Иванов отмечает, что главная сегодняшняя проблема – это высокая нагрузка на учителей, из-за чего страдает качество преподавания. Ведь не зря же в советское время появилась именно 18-часовая педагогическая нагрузка, поскольку подразумевалось, что еще 18 часов учитель потратит на подготовку к занятиям. В итоге и получалась полноценная 36-часовая рабочая неделя. Сегодня учителям не до подготовки к урокам – нужны часы, точнее, их объем.

Ну, за справедливость?

Из-за высоких нагрузок, как считает профсоюзный лидер, мы наблюдаем дефицит кадров – в школах республики не хватает порядка 300 учителей. Потому что одна ставка учителя не прокормит (не для того он получал высшее образование, чтобы потом нищенствовать). А трудиться на полторы-две – тяжело, для этого надо «жить» в школе, работая на износ, что в итоге приводит к «профессиональному выгоранию».

Профсоюзный лидер Михаил Иванов считает: чтобы система оплаты труда была справедливой, необходимо установить размер минимального базового оклада на уровне МРОТ по России. Изменился МРОТ – проиндексирована зарплата у всех категорий работников. И тогда не надо будет считать ни среднюю, ни медианную, ни какую другую зарплату. Это единственно правильное решение. Правда, для этого придется увеличить фонд оплаты труда в два раза. А сделать это без решения правительства Российской Федерации невозможно.

Нужна единая тарифная сетка

Николай УДОРАТИН, депутат Совета Сыктывкара, учитель истории школы № 12:

– Фракция КПРФ в Госдуме не раз предлагала изменить положение учителей и ввести единую тарифную сетку для оплаты труда педагогов по всей стране, учитывая особенности регионов. Эта позиция заключалась в том, что заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета и это бы гарантировало независимость от недостаточно финансируемых местных бюджетов. И как итог: преподавателям вернули бы заслуженный престиж педагогического труда. Но инициатива была не поддержана думским большинством.

Сложности педагогам добавляет посменная работа. В столице Коми не хватает, как минимум, 8 школ для разгрузки двух смен. Местная власть выбивает территории для строительства социальных объектов через суд, и эти процессы идут годами.

Сергей МОРОХИН.