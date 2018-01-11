Тошнотворные кошмары столичной общаги

В минувшую среду, 10 января, в «Трибуну» обратились жильцы сыктывкарского дома № 69 по Октябрьскому проспекту: «Помогите, нас заливает фекалиями!»

Печальный анекдот

В доме № 69, как и в соседнем 61-м, находится общежитие. Две эти общаги «прославились» еще минувшей осенью благодаря республиканским СМИ.

Так, агентство БНК сообщало почти анекдотическую историю о женщине, под которой в коридоре дома № 61 провалился пол. Падая, она зацепила ногой трубу. Труба лопнула, из нее хлынула горячая вода. Женщина получила серьезный ожог.

«Горячий ключ» жильцы устранили сами, перекрыв общедомовой вентиль. Управляющая компания «Жилвест», обслуживающая дом, никаких мер предпринимать не стала. Сантехники осмотрели «место происшествия» и ретировались…

Не лучше ситуация и в соседнем доме № 69. Построенные в одно время аварийные «дома-близнецы» стоят рядом, глядя на одну из центральных улиц города.

Тогда на основании жалоб обитателей этих домов общественники забили тревогу.

Угроза жизни и здоровью

Общественники сумели привлечь к ситуации внимание контролирующих организаций. Служба строительного, жилищного и технического надзора РК подтвердила выводы экспертов ОНФ об опасности обрушения в Сыктывкаре многоквартирных жилых домов № 61 и № 69 по Октябрьскому проспекту.

По информации «Комиинформа», Государственная жилищная инспекция провела проверку и пришла к заключению, что строения угрожают жизни и здоровью граждан. И.о руководителя Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Коми Александр Пузанов сообщил, что данное заключение направлено в адрес администрации Сыктывкара и Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми. В документах, в частности, отражено, что на фасаде дома № 61 местами разрушены кирпичи; со стороны двора в районе третьего подъезда по стене от крыши до третьего этажа проходит вертикальная трещина, на уровне четвертого этажа она сквозная — на всю толщину стены; в первом подъезде на четвертом этаже на потолке наблюдается провисание бетонной плиты. В доме № 69 зафиксировано, что в фундаментах строений есть огромные дыры, стены разрушаются, подвалы затоплены, лестничные марши разрушены так, что по ним опасно ходить, подвалы затоплены водой…

Жильцы опасаются, что их дома могут сложиться как карточные домики, похоронив под собой всех

обитателей.

Из подъезда можно заглянуть в туалет

Получив сигнал об очередном ЧП в доме № 69, корреспондент «Трибуны» побывала на месте происшествия.

Подъезд дома изнутри представляет собой ужасающую картину — словно бы здесь был взрыв. В стене огромная выбоина — это разрушается кирпичная кладка, сверху капает вода, и сбоку висят сосульки. На улице пока всего минус 4 градуса. А как это будет выглядеть в сильные морозы?

Обитателей опасных домов, готовых обрушиться, никто никуда не переселил. Дома не поставили на ремонт, а жильцов (кто-то проживает тут по договору соцнайма, кто-то приватизировал свой угол) ничем не обнадежили.

— Никаких бумаг нам не присылали, не сообщали, что нас ждет — ремонт,

капремонт, расселение, — рассказывает живущая здесь Марина Конкина. — Сказали только, что денег нет и нет свободного жилья, даже в маневренном фонде. И не ждите…

На первом этаже внутри в секции из пяти комнат есть общая кухня, душ и туалет. Коридор представляет собой убогое зрелище. В туалете чуть выше унитаза в стене — большая дыра, забитая паклей. Если паклю вынуть, можно увидеть подъезд. Или, наоборот, из подъезда желающие смогут заглянуть в туалет. В помещениях общего пользования пол прогнил, штукатурка со стен осыпается, углы поражены грибком, с потолка свисает проводка.

Многие живут здесь годами и десятилетиями. В секции с комнатами 168-172 есть пенсионеры, инвалиды, есть молодая мать с грудным младенцем.

Поскольку произошла авария с канализацией, сливать грязную воду жильцам некуда. Люди в недоумении: как стирать, купать малыша, мыть посуду? Все новогодние праздники у них прошли под «ароматы» фекалий.

Дырка в полу

Началась эта эпопея еще 21 декабря. Вызвали сантехника. Потом его вызывали 30 декабря, 6 января…

— Теперь если звоним, то нам отвечают, что специалистов нет, они ликвидируют где-то другую аварию. А еще говорят, что это наша вина и что надо платить. Одному такому сантехнику сомнительного вида, приехавшему в праздник, мы заплатили, — рассказывает Марина Конкина. — А куда деться? Нас топят сверху, мы ничего сделать не можем.

Канализационные стоки идут, а порой и просто бьют фонтанчиком через сливное отверстие в помещении душевой. Причем это — не только водичка. Жильцы приспособили шланг для слива.

— У нас тут в коридоре в полу дырка. Мы раньше горевали, а теперь вдруг видим — удачное место. Туда конец шланга пристроили и сливаем, — рассказывает молодая мать Вероника Куклина. — Судя по стокам, мы знаем меню наших соседей сверху. Все, что они не съели, плывет к нам. На днях был салат из огурцов и помидоров, потом плавали упаковки от сосисок и конфет. Ой, смотрите, беленькая пошла! Простоквашу пили!

В поддоне душа в луже стоков кружились белые хлопья — то ли майонез, то ли действительно простокваша…

Людмила КУДРЯШОВА.