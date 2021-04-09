2 апреля в нацпарке, недалеко от базы отдыха, троих туристов из Перми накрыло снежной лавиной. Выжить удалось только одному, остальные погибли на месте.

Как рассказали «Трибуне» пермские журналисты, все трое мужчин – любители активного отдыха. Старший – 44-летний Алексей Абрамов – не раз бывал в подобных походах. На сей раз он, а также 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Федоренко отправились на двух снегоходах со стороны Печоры к горе Аранец.

На ровном месте

В день трагедии пермяки катались на сноубордах и лыжах в районе базы «Озерной», снимали окрестности на видео с квадрокоптера. Вечером около пяти часов они на снегоходах выдвинулись к базе. Их путь пролегал по долине, а не по склону – наезженной снегоходами дороге. Местность здесь довольно пологая. Абрамов ехал впереди, примерно в 50-ти метрах от своих спутников. Поначалу в горах было спокойно и безветренно. Но в какой-то момент резко потемнело. Туристов стало «колотить» справа и слева потоками ветра и снега.

Абрамов, хоть и попал под снежную массу, но, видимо, успел проскочить самый опасный участок. А вот его молодые спутники оказались в самом центре лавины.

Все произошло мгновенно. Алексей почувствовал удар и потерял сознание. А когда очнулся, попытался самостоятельно откопать своих товарищей. Уже стемнело, валил мокрый снег, мужчина стал замерзать. Он решил отправиться на турбазу «Озерная», чтобы переодеться в сухую одежду. В три часа утра он вновь вернулся на место происшествия.

«Он был убит горем»

Жительница Печоры Лариса Пелипенко, руководившая тургруппой, рассказала, что 3 апреля, проезжая мимо базы «Озерная», она увидела Алексея Абрамова.

– Он кричал, чтобы мы остановились. Его лицо я не забуду никогда. Он был убит горем, его трясло, – вспоминает Лариса. – Алексей сообщил, что его друзья погибли. Сначала Алексей нашел снегоход, откопал его, под ним нашел одного, а потом и другого парня. Ребята уже не подавали признаков жизни. Затем он перевез их на базу. Трое мужчин из нашей группы съездили за вторым снегоходом – у Алексея уже не было сил. Пока они ездили, я дозвонилась по спутниковому телефону до печорских спасателей…

Спасательная группа эвакуировала выжившего Алексея Абрамова и тела погибших мужчин в Печору. Следственные органы ведут проверку.

Горы – это всегда риск

Судя по всему, пермяки попали в основной массив лавины, и их проволокло метров 200-300 вниз. По информации ГУ МЧС Коми, длина лавины, под которой погибли туристы, около километра, ширина – 800 метров.

– Говорить, что ребята отклонились от маршрута либо сами спровоцировали сход лавины, абсолютно неверно. Как можно винить человека, попавшего в природную стихию? – говорят другие туристы, которые 3 апреля оказались на месте ЧП. – Группа Абрамова не подрезала склон, не гоняла в неположенных местах. У них есть разрешение, где четко указываются место начала старта, промежуточные точки и окончание маршрута. Ребята стали жертвами рокового стечения обстоятельств. Именно в тот момент, когда они проезжали, пошла лавина. А у нее скорость – 120 километров в час…

Связаться с Алексеем Абрамовым нам не удалось. Его страничка «ВКонтакте» закрыта. Мы нашли одного его знакомого – Константина Дурнева. По его словам, походы на снегоходах весной – это норма. Март-апрель – это «бархатный сезон снегоходчика». Но риск всегда есть: одна и та же горная долина может быть и опасной, и безобидной. Все зависит от метеоусловий и траектории прохождения.

«Непонятная ситуация»

«Трибуна» также обратилась за комментарием к участнику горных экспедиций, опытному путешественнику Сергею Семяшкину.

– Насколько опасен в это время года маршрут, по которому проходили туристы из Перми?

– По тем скудным данным, которые у меня есть, я не могу точно оценить ситуацию. В апреле в этом районе еще длится зима. А если есть снег и есть горы – значит, будут и лавины. Я не разговаривал ни со спасателями, ни с выжившим туристом. Для меня ситуация непонятная еще и в том смысле, что единственный человек, который остался в живых, почему-то не начал их откапывать сразу, а уехал ночевать на базу. Я бы так не смог…

– А есть какая-то инструкция, чтобы не попасть под лавину?

– Лавиноопасный склон – это склон больше 23-х градусов. Но тут важно все: и характеристика снега, и погодные условия. Если свежевыпавший снег накопился, он может сойти в любой момент, набрав критическую массу. Каждый путешественник должен визуально оценивать безопасность склона.

Екатерина МАКАРОВА.

Рекомендуется воздержание

До конца весны туристов просят не приезжать

Национальный парк «Югыд ва» – это самая большая особо охраняемая природная территория в России. Здесь расположены памятники природы, истории, культуры. Горы на территории парка крутые, а между ними – озера, водопады и широкие долины.

После трагедии администрация парка «Югыд ва» просила туристов отказаться от посещения территории парка до начала летнего сезона. Обращение размещено в официальной группе «Югыд ва» «ВКонтакте». С начала апреля текущего года на территории парка сложилась лавиноопасная обстановка. В результате продолжительных обильных снегопадов в марте и затем резкого потепления большая часть горной части парка представляет опасность для туристов – как лыжников, так и снегоходчиков. Кроме того, в связи с резким потеплением уже частично вскрылись верховья рек, что создает опасность при переправах и движении по льду, сообщает руководство парка.