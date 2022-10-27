Трагедия на озере Пэпты (Криминал от 28 октября)

В Прилузье обнаружено тело рыбака.

24 октября в полицию поступила информация о пропаже мужчины. Спасатели выехали на озеро в районе села Читаево и почти двое суток вели поисковые работы. В итоге были обнаружены затопленная лодка и тело самого пропавшего. Скорее всего, мужчина выпал из лодки и утонул. Тело погибшего спасатели выносили на руках по бездорожью почти 4 км.

У рыбаков изъяли боеприпасы

Браконьерам, пойманным в заказнике «Вымский», грозит штраф.

Инспекторы Минприроды Коми и Центра по ООПТ провели совместный рейд в государственном природном заказнике на территории Княжпогостского района. Выявлены два нарушения правил рыболовства и три нарушения правил охоты. У нарушителей изъяты три охотничьих ружья и боеприпасы к ним, а также спиннинг. В отношении четырех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, им грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. В отношении еще одного нарушителя проводится административное расследование.

Страшная находка

В Печоре нашли останки 71-летней пенсионерки.

Женские скелетированные останки были найдены 23 октября в 300 метрах от ее места жительства. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть пенсионерки не была насильственной. Выяснение всех обстоятельств дела продолжается.

Смертельный удар тростью

Между соседями на улице произошел конфликт, в результате которого один из них умер.

65-летний эжвинец-пенсионер шел домой по ул. Мира. Возле магазина его окликнул пьяный 46-летний знакомый и потребовал отдать долг. Пенсионер ответил, что уже вернул его, и ударил знакомого своей тростью по уху. Тот выхватил трость и нанес ответный удар в область груди, из-за чего у пенсионера были сломаны ребра и произошел разрыв селезенки. Через непродолжительное время потерпевший скончался. Подсудимый признал вину, заявив, что не желал смерти потерпевшему. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Помог по пути на работу

Инженер-программист Инфоцентра МВД по Коми спас пенсионерку от грабителя.

Рано утром по пути на работу капитан внутренней службы Леонид Дмитриев заметил у дома № 192 по улице К. Маркса в Сыктывкаре, как мужчина крепкого телосложения пытается вырвать из рук пожилой женщины сумочку. Та звала на помощь и плакала. Капитан бросился спасать женщину, задержал нападавшего и удерживал его до прибытия наряда полиции. «Оказавшись на моем месте, каждый гражданин поступил бы так же», – скромно заявил он коллегам. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.