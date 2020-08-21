15 августа на воркутинской шахте «Воргашорская» произошла авария, в результате которой погибло четверо рабочих. Это первая трагедия с таким количеством жертв за 45-летнюю историю «Воргашорской». До этого за все годы на шахте было шесть отдельных ЧП со смертельным исходом.

В прессе появилась лишь скупая информация о том, что на шахте обрушилась выведенная из эксплуатации галерея углеподачи. Погибли работники строительно-ремонтной компании «СпецРемЭнерго» из Санкт-Петербурга, которая по подряду выполняла работы по демонтажу галереи. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безо-пасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вскоре появились сообщения о том, что среди погибших было трое рабочих из Калининграда, у которых без кормильца остались дети. В социальных сетях зашел разговор о помощи погибшим, но тут же появились высказывания о том, что выплат может и не быть. Главное – кто должен платить? Погибшие не были шахтерами, а коль есть нарушения техники безопасности, их «родная» компания может и отказаться от выплат…

«Трибуна» попыталась выяснить этот вопрос, однако в профкоме шахты нам пояснили, что идет следствие, работают комиссии и пока нет какой-либо конкретной информации. Решение будет приниматься после выяснения всех обстоятельств. Практически то же самое повторил и заместитель руководителя республиканской Трудинспекции Павел Муравьев.

На момент выпуска газеты стало известно, что в компании «Северсталь» назвали возможные причины трагедии. Ими могли стать недочеты проекта. Об этом сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Северсталь» Валерий Минчев.

В видеообращении, опубликованном на странице «Северстали» «ВКонтакте», В. Минчев заявил: «Работники находились внутри демонтируемой галереи, готовили оборудование к разборке, заводили стропы для того, чтобы снимать оборудование, и в этот момент произошло неконтролируемое обрушение объекта. В результате сотрудники получили травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас, наверное, еще слишком рано говорить о конкретных причинах произошедшего, но уже однозначно можно сказать, что есть пробелы в подготовке инженерной документации, инженерные просчеты со стороны организации, которая готовила проект». По его словам, специалисты устанавливают, все ли меры безопасности соблюдались в ходе работ.

Уже на следующий день после аварии врио главы Коми пообещал оказать помощь семьям погибших. Владимир Уйба заявил: «Мы не бросим вас в беде. Уже дал поручение Минтруду, чтобы провели тщательное расследование. К сожалению, ребят уже не вернешь, но это поможет, проанализировав причины, не допустить такого вновь. Также дано поручение Минтруду проследить за всеми выплатами. В понедельник направлю в банки письма за своей подписью о списании кредитов у всех погибших».