Перед походом друзья просили, чтобы духи Севера послали туристам хорошую погоду. Команда из Кургана уже в десятый раз отправлялась на Приполярный Урал и отлично знала, какая в это время года в горах обстановка. Типично весенняя и непредсказуемая: с обильными снегопадами, резкими потеплениями днем и заморозками ночами. К тому же нацпарк «Югыд ва», где проходил маршрут, предупредил: накопилось много снега, в горах высокая опасность лавин, поэтому с маршрутов сходить не стоит. Но обращения к духам Севера не помогли…

В горах – не новички

Вечером 23 марта на пост спасателей на Аранецком перевале Приполярного Урала прибыл мужчина на снегоходе. Он рассказал, что в 80 км на перевале Мужичий лавина накрыла снегоход с двумя людьми. В этот день вместе с напарниками он планировал добраться до базы «Манарага». Ему повезло, и сошедшая с гор снежная масса его только припорошила. А вот отыскать спутников – своего сына Леонида Степаненко и Сергея Пашнова – у него не получилось, и тогда он отправился за помощью к спасателям.

Оба пропавших под лавиной мужчины не были в горах новичками. 51-летний Сергей Пашнов на протяжении 10 лет ездил в нацпарк со школьниками из кружка «Школа выживания» из города Кургана. Как рассказал его друг Денис Козлов, Сергей был обыкновенным госслужащим, работал в казначействе, а горы и фотография были его истинной страстью. Свой отпуск он специально подгадывал так, чтобы зимой отправиться в поход на Приполярный Урал. Как волонтер Сергей сопровождал детские группы и проводил для них ледовые занятия: обучал ходить по крутому льду, пользоваться кошками и ледорубами, обустраивать бивуак. В этот раз он с двумя взрослыми снова привез команду из десяти ребят.

34-летний Леонид Степаненко из Печоры вместе с отцом также не один год ездили в нацпарк. Леонид работал инженером на Печорской ГРЭС, а в свободное время забрасывал группы в горы и доставлял бензин для туристических снегоходов на базу «Манарага». Обычно они получали волонтерские разрешения на посещение парка. Но в этот раз, как рассказывают туристы, общавшиеся с ними накануне гибели, отец с сыном планировали обернуться с доставкой бензина за пару дней, и разрешения на посещение парка не получили.

На перевале Мужичий маршрутов нет

Узнав о планах Степаненко доехать до горы Манарага, Сергей Пашнов решил воспользоваться этой возможностью: увидеть новые места и сделать красивые снимки. Как говорят общавшиеся с ним туристы, это было абсолютно спонтанное решение. И пока школьники вместе с руководителями отдыхали на базе Аранецкого перевала, Пашнов с обоими Степаненко на снегоходах отправились по незапланированному маршруту. Печорцы везли сани с канистрами, а Сергей ехал на приступочке снегохода.

– Маршруты в нацпарке спланированы таким образом, чтобы не проходить по лавиноопасным участкам, – уточняет Андрей Аксеновский, госинспектор «Югыд ва». – Но снегоходчики часто это игнорируют. Возможности поставить повсюду инспекторов и за всеми следить нет. У нас всего пять инспекторов на весь Печорский район, а территория гигантская. Поэтому ни Степаненко, ни Пашнов на перевале Мужичий просто не должны были находиться.

Не оценили риски

Как поясняют туристы, накануне в горах два дня валил снег, каждый день добавляя по 15-20 см. В итоге к 23 марта в горах накопилась большая снежная масса. Несмотря на эти опасные природные условия и предупреждения нацпарка, путешественники всерьез угрозы не восприняли.

– Леонид с отцом как волонтеры много лет помогали нацпарку. Когда сгорела изба на базе «40 окладов», они на своих санях привезли новую избу, монтировали ее, постоянно доставляли то доски, то печки, – рассказывает турист, не раз обращавшийся к услугам печорца. – Поэтому никто не ожидал, что с Леонидом, который каждый год 4-6 раз проезжает по нацпарку, знает территорию, может такое произойти. С другой стороны, он не являлся крутым специалистом по горам и все-таки не обладал достаточными знаниями, чтобы «читать» склоны и оценивать угрозу оползней.

На поиски погребенных под снегом людей спасатели и волонтеры прибыли к утру 24 марта. Как сообщали в МЧС Коми, площадь лавины была масштабной: 500 на 600 метров. Искать на таком большом участке оказалось непросто, да и погодные условия выдались сложными: температура -30оС, сильный снег и ветер. С помощью металлоискателя на следующий день спасатели обнаружили снегоход и вещмешок одного из пропавших, и только 26 марта – тела путешественников. Увы, шансов найти людей живыми к этому времени не осталось.

Вернулись не все

После трагедии в горах СУ СК по Коми организовало проверку, а тем временем специалисты выдвигают свои версии происшествия.

– Нацпарк и спасатели могут сколько угодно говорить туристам об опасности. Но они, отправившись на снегоходах, сами на свой страх решают, куда ехать, – уверен Андрей Аксеновский. – Очень часто путешественники нарушают все возможные правила, и такие истории их, к сожалению, ничему не учат.

Похожее происшествие в нацпарке случилось 2 апреля 2021 года. Тогда туристы из Пермского края на двух снегоходах ехали по горным склонам. Когда первый снегоход проехал и подрезал снежную кромку, то на второй снегоход, ехавший следом, уже сошла лавина. Погибли двое мужчин, одному удалось выбраться. После этого на некоторое время нацпарк прекратил выдачу разрешений для посещения парка на снегоходах и лыжах по склонам гор.

Не исключено, что такую «снежную доску», где снизу – подтаявший снег, а сверху – ледовая корка, на снегоходах подрезали и в этот раз. При этом, чтобы плита сдвинулась, достаточно небольшого шума. Рев снегоходов, заехавших на перевал, вполне мог стронуть снег с места.

Помимо несоблюдения мер безопасности причиной трагедии могла стать случайность, считает Сергей Семяшкин, директор компании «Активный отдых Коми». По его мнению, лавиноопасность предсказуема, и участники группы должны просчитывать погодные условия, толщину снежного покрова и другие факторы. Но группы из трех человек, чтобы безопасно пройти лавиноопасные участки, недостаточно.

– Обычно тактика прохождения выстраивается таким образом, – поясняет Семяшкин. – В безопасной стороне выставляется наблюдатель, который может видеть весь склон, и участники на лыжах или снегоходах по одному преодолевают участок. В том случае, если лавина накроет человека, это позволит отследить место, где его нужно искать. Кроме того, каждый участник должен иметь при себе лавинные шнуры, которые могут оказаться на поверхности и помогут в поисках. Если человек, попав в лавину, сделает все правильно, то у него есть возможность прожить достаточно долго.

Семяшкин также вспомнил происшествие на Приполярном Урале в 2021-м. По мнению спасателей, маршрут, где погибли люди, был наиболее безопасным. И сход лавины в тех местах выглядел аномальным: склон был достаточно пологий, а оползень прошел один километр, что редко бывает даже в высоких горах.

– Возможно, спасателям стоит поменять пост базирования или расширить количество постов, – размышляет Сергей Семяшкин. – Но трагедии все равно неизбежны. На Эльбрусе, каким бы простым он ни был, гибнет 10-15 человек в год. Тем не менее, маршруты не закрываются.

Команда «Школы выживания» из Кургана планировала отдыхать в нацпарке до 30 марта, но трагедия внесла коррективы. 28 марта они возвратились с гор, увы, не в полном составе.

Светлана СЕЛИВАНОВА.

Фото из личного архива Сергея Пашнова.