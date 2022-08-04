Тренер стал директором (Блиц от 5 августа)

У хоккейного клуба «Строитель» – новый директор. Им стал заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Николай Кишко.

Н. Кишко воспитал девять мастеров спорта международного класса, одного заслуженного мастера спорта, 40 мастеров спорта России. Он является соучредителем федерации мини-хоккея с мячом Коми, руководит командой по хоккею с мячом клуба «Атлант». Напомним, что «Строитель-Сыктывкар» теперь играет не в Супер-, а в Высшей лиге, что ниже рангом.

Еще одна скорбная весть

На днях стало известно, что во время спецоперации погиб ухтинец Александр Молев.

По данным информагентств, младший сержант А. Молев запаса вызвался добровольцем защищать мирных жителей Донецкой и Луганской республик.

Воронеж не принимает

Росавиация продлила ограничения на авиаперелеты в южных направлениях до 11 августа.

Ограничения касаются 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Напомним, что ограничения полетов продлевались уже в течение нескольких месяцев.

Колеса для медицины

В конце августа в Коми доставят 54 санитарных автомобиля (общая стоимость техники – более 86 млн рублей). Они будут доставлять пациентов на обследования, возить мобильные бригады медиков, а также перевозить лекарственные препараты и биоматериалы для анализов.

Всего по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 по 2025 годы в Коми будет поставлено 275 единиц автомобильного транспорта, сообщает Минздрав региона.

Борщевик очистит море?

Российские ученые предлагают использовать борщевик для очистки водоемов от нефти.

Сотрудники Российского университета нефти и газа им. М. Губкина разработали сорбент из борщевика, который способен очистить техническую воду и ликвидировать разливы нефти как в море, так и на суше. Кроме этого, разработка поможет сократить площадь борщевика. Время активного впитывания загрязнений сорбентом составляет до 1,5 часов.

Дело на миллиард

Оснащение медучреждений Коми аппаратами компьютерной томографии (КТ и МРТ) обойдется в 1 млдр рублей.

Об этом 4 августа рассказал глава Коми Владимир Уйба во время «прямой линии» с жителями региона.

В Коми горят леса

В регионе продолжают действовать 15 лесных пожаров, из них 7 локализовано. Подробная информация опубликована на портале ИАС «Лесные пожары 2.0».

Общая площадь возгорания лесов в республике на сегодня 2,6 гектара. По-прежнему наибольшее количество лесных пожаров в Усть-Цилемском районе – их насчитывается четыре. Там же наиболее крупные – площадью 1100 и 919 гектаров.