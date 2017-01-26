Тренеры остались недовольны качеством льда

22 января в Сыктывкаре состоялся матч Суперкубка России по хоккею с мячом между командами «Енисей» (Красноярск) и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). На республиканском стадионе за матчем наблюдало 5200 зрителей. Много это или мало?

В прошлом году матч в Красноярске между местной командой «Енисей» и «Байкал-Энергия» (Иркутск) посетило 4500 зрителей. Это был рекорд посещаемости в серии из четырех игр за Суперкубок.

Теперь сравним численность населения в двух городах. В Красноярске проживает 800 тысяч человек, в Сыктывкаре — 256 тысяч. Получается, что в нашем городе хоккей пользуется популярностью в три раза большей, чем в городе команды-чемпиона!

Вместимость стадиона «Республиканский» в Сыктывкаре — 15 тысяч зрителей. Пять тысяч на прошедшем матче — это очень много по нынешним временам. Однако 30 лет назад на нашем стадионе бывали матчи, когда «яблоку негде было упасть»! Рекорд зафиксирован в 1980 году — во время турнира на призы газеты «Советская Россия». На матче СССР—Швеция присутствовало 25 тысяч зрителей! Встречу команд СССР—Коми АССР посмотрели 20 тысяч человек, а игры между сборной Коми АССР с командами Швеции и Финляндии – 15 и 12 тысяч соответственно.

Споткнулся на ровном месте

Спустя три десятка лет интерес к хоккею с мячом снова возрос. Однако оказалось, что за прошедшие годы многое изменилось в подготовке к играм и организаторы кое-что просто не учли.

Пропуск на стадион теперь осуществляется через узкие ворота, практически через калитку с рамкой-«металлоискателем», что создало огромную очередь. Образовалась пробка, и это хорошо, что все кончилось благополучно и никто не пострадал. Матч Суперкубка приближался к середине первого тайма, а люди еще шли через проходную. Очевидно, нужно либо делать еще один (а то и два) вход, либо расширять вход существующий и ставить дополнительную рамку.

Вторая неожиданность — некачественный лед. Многие зрители видели, как перед началом матча упал игрок хабаровской команды — швед Фагерстрем Кристофер: на льду оказалась ямка.

Вероятно, это произошло из-за экономии средств. Раньше при заливке льда строго соблюдался стандарт. Сейчас же, видимо, им пренебрегли. Для заливки льда требуется очень чистая вода, практически дистиллированная. В Иркутске, к примеру, воду возят за 30 км из Байкала. А у нас берут из теплотрассы. Но при такой воде ждать хорошего льда не приходится.

Но мало этого. Начинать заливку поля надо задолго до морозов. На нашем стадионе начали поливать почву в конце октября, когда она уже практически промерзла. В результате почва не пропиталась водой полностью, остались пузырьки воздуха, которые потом стали рвать лед, появились ямки…

Недаром же тренеры обеих команд-участниц в один голос заявили, что они в целом довольны приемом и организацией, а вот качество льда оставляет желать лучшего.

Анатолий СОЛОВЬЕВ.