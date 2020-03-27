Только за одну неделю в Коми ОРВИ заболело свыше девяти тысяч человек.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Коми, с 16 марта по 22 марта за медицинской помощью с симптомами распираторной вирусной инфекции в поликлиники обратился 9 061 человек. Среди заболевших – 63,8 процента (это 5 780 человек) – дети в возрасте до 14 лет. Однако, как утверждают медики, в целом по республике заболеваемость на 20 % ниже эпидемического порога.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Коми (Роспотребнадзор) провел также анализ заболеваемости за два первых месяца этого года, сравнив их с аналогичным периодом 2019 г. Цифры, надо отметить интересные и заставляют о многом задуматься.



Так, всего за январь-февраль заболело 73 тысячи 266 жителей республики. Лидируют грипп и ОРВИ – свыше 68 тысяч случаев. Еще 983 обратившимся к врачам пациентам, был поставлен диагноз – острая кишечная инфекция (ОКИ). Плюс еще 497 заболевших ОКИ «неустановленной этиологии» (точно установить возбудителя не удалось).

Вызывает беспокойство также количество заболевших ветряной оспой – их 1655 (в прошлом году их было еще больше – 3230) и внебольничной пневмонией – 738.

Напомним, что на одном из первых экстренных заседаний по случаю введения строгих мер по предупреждению коронавируса министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин уже обращал внимание на эту категорию заболевших. «Первое, что мы должны сделать, это изолировать пациентов с пневмонией, поскольку мы не знаем точно ее характер: вирусная она или нет», – говорил он. Пневмонию (то есть воспаление легких), как известно, могут вызвать и вирусы, и бактерии.

Маленькие паразиты внутри нас

Вкратце напомним читателям, в чем разница между бактериями и вирусами. Бактерии — это живые одноклеточные организмы. Попадая в человека, они размножаются, повреждая клетки и ткани. Чтобы бороться с бактериями, ученые разработали антибиотики. Правда, чем чаще мы используем эти препараты, тем быстрее бактерии к ним адаптируются.

Вирусы же — это просто оболочка, внутри которой гены — ДНК или РНК. Попадая в организм, вирус внедряет генетический материал в клетки и заставляет их штамповать свои копии. Очистить зараженное тело от вируса лекарствами невозможно, антибиотики на них не действуют. В этом случае помогает лишь вакцина. Но не от всех вирусов она есть, вот в чем беда!

Тем не менее, паниковать нет смысла. В мире по миллиону человек ежегодно умирает от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, еще полмиллиона от малярии и три миллиона от употребления алкоголя. Как бы кощунственно это ни звучало, но в сравнении с этими цифрами смертность от коронавируса (за три месяца умерло 22 тысяч человек) пока не кажется катастрофической. Главное, что человечество уже знает своего врага «в лицо». Ученые расшифровали его геном и, значит, вакцина будет. Нужно просто выиграть время.

Большая разница

Кроме того, следует разделять понятие заразившийся и заболевший. Большая часть населения Земли заражена какими-либо вирусами. Одним из самых распространенных считается герпес — та самая «простуда на губах», которая периодически выскакивает почти у каждого взрослого человека. Между тем, хронический герпес далеко не безобиден, не зря же его называют «медленным убийцей» – он систематически разрушает иммунную систему. Против него также не существует ни вакцины, ни лекарств, способных полностью излечить человека.

«Заразиться – не значит заболеть, – говорит врач Этери Мамедова. Как специалист по инфекционным болезням, она посчитала нужным высказать свое мнение на личной страничке в социальной сети, чтобы немного успокоить тех, кто ей доверяет: «Так бывает при многих инфекционных болезнях: вирус в тебе есть, а болезни нет. Или она была, но ты и не заметил. Все определяется индивидуальными особенностями устойчивости конкретного человека или, по-простому, его иммунитетом.

Мировая война между паразитом и хозяином идет с сотворения мира, но в последнее столетие перешла в настоящую гонку вооружений – кто кого. Мы их умением: антибиотиками и химиотерапией, – они нас числом: мутациями и формированием устойчивости к препаратам. Поэтому появление новых штаммов вирусов и бактерий – возбудителей инфекционных заболеваний – это естественный и бесконечный биологический процесс».

Игорь ВОЛКОВ.