На этой неделе первый в Коми молодой пациент, переболевший коронавирусом в легкой форме, выписался из Республиканской инфекционной больницы. Но в тот же день туда попали еще двое сыктывкарцев с положительными результатами тестовых проб на COVID-19.



Причем, доставили их из другого лечебного учреждения — из Эжвинской городской больницы. По неофициальным данным, распространителем инфекции мог быть пожилой врач, заведующий хирургическим отделением, чьи родственники недавно вернулись из-за границы.

Пока в больнице Эжвинского района выявлено 6 человек с признаками коронавируса. Установлен круг лиц, с которыми контактировал врач-хирург, они взяты под наблюдение. В самой же больнице введен строгий карантин, посетителей туда не пускают, приостановлена и плановая госпитализация пациентов.

По состоянию на 26 марта, в Коми 1132 человека находятся под медицинским наблюдением в связи с пандемией COVID-19. В основном это те, кто недавно побывал за границей. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, все, кто вернулись из зарубежных поездок, обязаны пройти двухнедельный карантин. Если явных симптомов заболевания нет, то эта мера ограничивается режимом самоизоляции — в течение 14 дней им нельзя выходить из дома и контактировать с другими людьми.

За нарушение карантина предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы. Но Госдума уже готовит документы по ужесточению наказаний: штрафы возрастут в 10 раз, а в худшем случае нарушителя могут лишить свободы сроком до 5 лет.

Кстати, на этой же неделе трое усинцев (мать с двумя детьми), которые пренебрегли карантинным режимом, были в принудительном порядке помещены в Усинскую районную больницу. Всего же с подозрением на коронавирус в медицинских обсерваторах Коми сейчас находятся около 25 человек (данные каждый день меняются).

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин заявил: «Учреждения здравоохранения республики готовы к новым случаям инфицирования, необходимые средства защиты в регионе имеются».

Власти Коми призывают жителей республики не паниковать, но соблюдать меры предосторожности и четко следовать всем рекомендациям медиков.

Виктор СЕМЕНОВ.