В минувшую среду было распространено официальное сообщение Жешартского ЛПК (Усть-Вымский район) о сложном финансовом положении предприятия. Об этом кулуарно говорилось еще в январе и феврале, но похоже, что именно сейчас положение стало критическим.



Руководство Жешартского ЛПК сложившуюся непростую ситуацию объясняет нехваткой оборотных средств, что стало следствием экономических санкций, дороговизной сырья, увеличением логистического плеча и трудностями с получением экспортной выручки. Также подчеркивается, что это «временные трудности» и сейчас важно «оставаться оптимистичными и сосредоточенными на поиске решений…»

Временно часть сотрудников отправлена в оплачиваемые отпуска, а остальные получают 2/3 своей заработной платы. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут оказать необходимую финансовую поддержку.

Учитывая значимость предприятия для жителей Жешарта (здесь проживает почти 7 тысяч человек) и экономики региона, следует отметить, что некоторые участки производства продолжают функционировать, включая котельные и участки канализационно-очистных и водоочистных сооружений, железнодорожного транспорта, а также отгрузки продукции.

На градообразующем предприятии городского поселения работает более 1500 человек. Жешартский комбинат дает не только работу местным жителям, но и обеспечивает теплом и горячей водой весь поселок.

По словам гражданского активиста Дмитрия Новожилова, за последние пять лет в Жешарте прослеживается тревожная тенденция к ухудшению жизни. В поселке уже закрылись хлебокомбинат, две школы и несколько отделений в местной больнице, включая пищеблок. И все это звенья одной цепи, ведущей к системному уничтожению инфраструктуры и экономики поселка. Отсутствие работы неизбежно приводит к оттоку населения, превращая Жешарт в вымирающий поселок.

Подчеркнем, что последствия частичной остановки работы комбината выходят далеко за пределы Жешарта. Потеря налоговых поступлений в бюджет района и Республики Коми – это серьезный экономический удар. И своего рода очередной вызов для команды врио главы Коми Ростислава Гольдштейна, которой выпал хороший шанс показать свои умения по разруливанию сложной финансовой и экономической ситуации.

Для справки

ООО «Жешартский ЛПК» входит в промышленную группу компаний United Panel Group, образованную в 1999 году и включающую в себя заводы по выпуску березовой фанеры, в том числе ламинированной, и MDF.

В июне 2024 года предприятие начало экспорт ДПК в Казахстан. Комбинат получил сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации «Сделано в России». По итогам 9 месяцев 2024 года предприятие увеличило объем поставок фанеры в Китай на 332% к аналогичному периоду предыдущего года.

По данным портала «Чекко» (сервис для проверки контрагентов), выручка компании ООО «ЖЛПК» в 2023 году составила 7,1 млрд руб. (-14.16%).

Сергей ПАВЛОВ.