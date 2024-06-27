Трезвый праздник (Блиц от 28 июня)

29 июня, в День молодежи, в Коми, согласно региональному закону, будет запрещена продажа спиртного в магазинах.

Следующий день трезвости будет ровно через неделю – 8 июля, в День семьи, любви и верности. За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Долги – почти 15 млрд рублей

За первый квартал 2024 года населению Коми было предъявлено 7,4 млрд рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Комистат, это на 1,5% больше, чем годом ранее. Жители оплатили 93% выставленных счетов. Суммарная задолженность граждан по оплате ЖКУ на конец марта составила 14,8 млрд рублей. В январе-марте 2024 года жилищные субсидии получили 15 960 семей. Средний размер субсидии на семью составил 3413 рублей в месяц.

Еще трое – в скорбном списке

На этой неделе стало известно о гибели в ходе СВО трех бойцов из Коми.

Это житель поселке Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района Тарас Чернобай. А также сержант Александр Кочанов, уроженец села Нижний Воч Усть-Куломского района, и гвардии ефрейтор Артем Колосов, который до СВО проживал в поселке Едва Удорского района.

В «Светлом будущем» появится газ

В Сыктывкаре и Ухте выбрали дачные общества для газификации домов.

Сформирован список садоводческих некоммерческих товариществ, готовых к догазификации. В Сыктывкаре это СНТ «Коммунальник-1», «Коммунальник-3», «1-е Сыктывкарское», «Заря», «Север», «Черемушки», «Ягодка» и «Дружба». В Ухте – «Аэрофлот», «Транспортник», «Прогресс» и «Светлое будущее». По плану газ будет проведен до конца года.

Два экзамена – 200 баллов

25 июня стали известны результаты единых госэкзаменов по иностранным языкам, истории и биологии, сдаваемых в основной период.

11-классница Мария Шуйская из села Пыелдино набрала максимальные баллы сразу по двум предметам – химии и биологии. 100 баллов на ЕГЭ по биологии показала также Анастасия Заборцева из Женской гимназии Сыктывкара. Еще две сыктывкарки – Клавдия Худина из Гимназии искусств и Анна Осипова из Женской гимназии – получили по 100 баллов на ЕГЭ по истории. Всего же в Коми 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. В 2023 году их было 18.

Переходим на летний режим

ООО «Комитеплоэнерго» переходит на летний режим работы. Минувший отопительный сезон в Воркуте продолжался 306 дней.

С 27 июня энергетики совместно с МУП «Северные тепловые сети» приступят к гидравлическим испытаниям трубопроводов. До начала нового отопительного сезона (а он начнется уже в конце августа) предстоит устранить все выявленные дефекты.

На ремонт отвели три года

За это время на дороге Керки – Дутово отремонтируют 83,5 км.

Достигнута договоренность с ПАО «Газпром» о приведении в нормативное состояние отдельных участков дороги Керки – Дутово. Ремонтные работы запланированы на трехлетний период – по 2026-й включительно. Общий объем выделяемых средств составляет 1,4 млрд рублей. Протяженность дороги Керки – Дутово – 126 км. Из них почти 60% – в ненормативном состоянии.

В Коми ищут тренера

Сервис SuperJob отобрал самые интересные предложения июня.

В Сыктывкаре больше всего готовы платить руководителю проектов по техническому обслуживанию слаботочных систем и тренера по плаванию. И тому и другому работодатели готовы платить зарплату от 100 тыс. рублей. На третьем месте – торговый представитель с зарплатой от 97 тыс. рублей. В рейтинг также вошли вакансии водителя бензовоза (75 тыс. рублей) и менеджера по работе с клиентами (70 тыс. рублей).

Бежать и мусор собирать

7 июля на Республиканском стадионе им. Раисы Сметаниной стартуют легкоатлетические забеги «Яг-Морт Trail-2024».

Трейлраннинг – это бег по природному рельефу в свободном темпе, включающий элементы кросса и горного бега. Мероприятие «Яг-Морт Trail» направлено на популяризацию в Коми легкой атлетики. Для участников подготовят три дистанции: на 5, 13 и 24 км. В забегах могут принять участие все желающие от 14 лет. Для детей от 7 до 14 лет будут организованы забеги на 600 и 1000 м. Возглавят их известные лыжники республики. Изюминкой соревнований станет возможность по пути следования собирать пластиковый и иной мусор. Региональный оператор обещает установить вдоль дистанции специальные урны.

Три тысячи – за одного пьяного

Сыктывкарец заработал 12 тысяч рублей, сообщив в полицию о четырех фактах, когда нетрезвые водители садились за руль.

Напомним, что с февраля 2023 года для граждан, которые проинформировали полицию о пьяном водителе, установлено вознаграждение – 3 тысячи рублей.

В Эжве «накрыли» ломбард

Предприниматель давал деньги взаймы под прикрытием комиссионного магазина.

Ломбарды могут открывать только юридические лица, они должны быть включены в соответствующий реестр. После прокурорской проверки на предпринимателя был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако заниматься предоставлением потребительских займов мужчина не прекратил, что послужило основанием для обращения в суд с требованием о принудительном запрете данной деятельности.

Лечение оплатит виновник ДТП

Судебный пристав обратил взыскания на счета должника и половину его заработной платы.

В Сыктывкаре в результате ДТП пострадавший попал в реанимацию, а затем перенес сложную операцию в отделении травматологии и ортопедии. Все виды медицинской помощи, включая высокотехнологичную, обошлись ФОМСу в 632 тыс. рублей. Виновник ДТП погасил задолженность. Ему придется также выплатить исполнительский сбор – более 40 тыс. рублей.

Штраф за оскорбление

Суду пришлось выслушать голосовые сообщения в адрес экс-жены подсудимого.

Мужчина переписывался с бывшей женой в Telegram и затем отправил ей несколько голосовых сообщений с нецензурной бранью, унизившие ее честь и достоинство. Женщина обратилась в полицию. В отношении экс-супруга было возбуждено дело об административном правонарушении. В суде мужчина свою вину признал. Мировой судья Емвальского судебного участка Эжвинского района назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.