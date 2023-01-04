Три десятка пожаров (Криминал от 5 января)

В корткеросском селе Маджа на пожаре погиб 73-летний пенсионер. Тело погибшего мужчины нашли в сгоревшем частном доме по ул. Центральной.

Всего же с 30 декабря, во время новогодних праздников, в Коми произошло свыше 30 пожаров. Три человека погибли, один травмирован.

Снегоход застрял в овраге

На левом берегу реки Печора рыбак на снегоходе «Буран» попал в снежную ловушку.

1 января 30-летний мужчина поехал на рыбалку, чтобы проверить крючки, а заодно за дровами. Оказалось, что снегоход с санями застрял в овраге и не мог двигаться. После того, как рыбак не вернулся домой, его хватились. Сотрудники Печорского аварийно-спасательного отряда нашли мужчину, извлекли технику пострадавшего из снежного плена и сопроводили по льду реки на правый берег.

Сим-карта в пачке сигарет

В Воркуте запрещенный предмет передали в СИЗО. Отправителю грозит административное наказание.

24 декабря при досмотре передачи обвиняемому в СИЗО-3 младший инспектор нашла сим-карту под фольгой в пачке сигарет. Данный предмет запрещен к хранению и использованию заключенным в следственных изоляторах. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.

Упала с седьмого этажа

1 января около 11 часов утра в центре Сыктывкара случилось ЧП: с седьмого этажа дома № 85 по ул. Первомайской упала женщина.

Ее обнаружили на козырьке первого этажа здания. В тяжелом состоянии пострадавшую отправили в реанимационное отделение Коми республиканской больницы.

Трагедия на встречной полосе

На 302-м километре автодороги Сыктывкар – Ухта «Шевроле-Нива» столкнулась с автобусом «Пежо Боксер», который съехал в кювет.

40-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. В ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

Наручники на ногах

В Печоре взрослые не смогли самостоятельно снять наручники с ног четырехлетней девочки. Как сообщает «Комиинформ», уточнить обстоятельства произошедшего не удалось.

Чтобы снять металлическое устройство с ребенка, пришлось вызвать полицейских и спасателей. Специалистам удалось снять с девочки наручники с помощью мини-дрели. Во время спасательных работ ребенок не пострадал. Девочка держалась хорошо, не плакала…

Лобовое столкновение

3 января на 190-м км автотрассы Сыктывкар – Ухта столкнулись две иномарки – Suzuki Grand Vitara и Renault Duster.

В результате этой жуткой аварии погибли две пассажирки – 1981 и 1959 годов рождения, а также 6-летняя девочка. Серьезные травмы получили 9-летний мальчик и оба водителя – все они госпитализированы.

Новый год в ванной комнате

В Сосногорске 70-летняя пенсионерка три новогодних дня провела в ванной.

В квартире она находилась одна. 30 декабря старушка оказалась запертой в маленьком помещении – дверной замок случайно заклинило. Напрасно женщина взывала о помощи – из-за громкой музыки соседи ее не услышали. И тогда, чтобы привлечь внимание, она открыла оба крана и стала затапливать соседей снизу. Только после этого приехали спасатели и взломали дверь квартиры. А 1 января помощь потребовалась 80-летней ухтинке. Она упала в своей квартире, получив травму ноги, но сумела дозвониться до спасателей.