Три дня в июне (Блиц от 13 мая)

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня.

12 июня, напомним, в стране будут праздновать День России. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, то выходные для россиян продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня. Следующая за праздничной рабочая неделя будет четырехдневной – 14-17 июня. А завершающие длинные выходные будут с 4 по 6 ноября во время празднования Дня народного единства.

Гибнут парни из Коми

В ходе спецоперации в Украине, по официальным данным, погибло уже 13 военнослужащих из Коми.

2 мая в прилузском селе Спаспоруб простились с младшим сержантом Сергеем Урнышевым. До участия в спецоперации он служил по контракту в Мурманской области. У него остались двое детей.

9 мая стало известно, что от пулевого ранения в грудь умер старший стрелок мотострелкового отделения Дмитрий Шишов. Выпускник Печорского профессионального лицея № 23, он сначала служил по контракту в Печоре, а 12 апреля был направлен в Украину. Погиб вблизи поселка Питомник Харьковской области.

Ревизоры проверят ФАПы

Контрольно-счетная палата Коми приступила к проверке законности и эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Как ранее сообщала «Трибуна», до 2025 года республика планирует построить 57 ФАПов в небольших населенных пунктах. 19 ФАПов все еще не достроены с прошлых лет, по восьми – идут приемочные работы, в отношении недобросовестного подрядчика, который не достроил ФАПы в Колве, Брыкаланске и Ираеле, возбуждено уголовное дело.

Главу оштрафовали

Мировой судья Ижемского судебного участка наложил на главу Ижемского района Игоря Норкина штраф в размере 5 тысяч рублей.

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и иных лиц. Поводом послужила жалоба директора Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания», на которую, как выяснилось, администрация в установленный законом срок не ответила.

СГУ получит 50 млн рублей

На эти деньги проведут капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий.

Это позволит комплексно обновить инфраструктуру вуза и повысить качество жизни студентов, считают в администрации вуза.

Трагедия на сельской улице

В Визинге трое юношей жестоко избили 49-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте, сообщает СУ СКР по Коми.

По данным следствия, неподалеку от дома по улице Советской в селе Визинга 18-летний местный житель и двое его несовершеннолетних знакомых, действуя группой лиц, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений во время ссоры жестоко избили 49-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Солдат вернулся домой

7 мая в Корткеросе торжественно захоронили останки Петра Курова (1913-1941).

Это уже 25-й боец из Коми, пропавший без вести во время Великой Отечественной войны и «вернувшийся» домой спустя десятки лет. Останки и медальон Петра Курова, погибшего в боях в июле 1941 года, были обнаружены летом прошлого года в Эстонии поисковым отрядом Front line. (Тогда отряд поднял 34 бойца РККА, идентифицировать удалось лишь четверых.) Спустя год прах солдата доставили на родину. По пути следования торжественная передача останков проходила в Иван-городе и в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда.

Медики нынче в цене

Господдержка врачей, работающих на селе и в отдаленных районах, расширяется.

С 2012 года в России действует программа «Земский доктор». По ней врачи, решившие поехать работать на отдаленные территории, могут получить подъемные в размере 1 млн рублей, которые полностью освобождены от подоходного налога. С 6 мая 2022 г. вступило в силу постановление правительства РФ. Теперь на получение единовременной выплаты могут рассчитывать также выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после учебы отправились работать в родные села и поселки.

Дважды в «одну реку»

Постпредство Коми в Москве вновь возглавил Сергей Мамонов.

Сергей Мамонов уже работал постоянным представителем республики при президенте с апреля 2020-го по апрель 2021 года. Распоряжение о его повторном назначении подписано главой Коми 11 мая.

Под крышей детского дома

Бывшие воспитанники детских домов не старше 23 лет смогут продолжать жить там, пока не найдут работу или поступят на учебу.

Такое постановление правительства РФ вступило в силу 30 апреля. Также юноши и девушки смогут приезжать в детдома на каникулы, в выходные или праздничные дни в период их учебы – пока не получат положенное им по закону жилье.

Волонтеров зовут на Донбасс

В восстановлении Донецкой и Луганской народных республик предлагают участвовать добровольцам от 18 лет.

Росмолодежь подготовила правила отбора и подготовки россиян для работы в ДНР и ЛНР. Согласно проекту, в гуманитарной миссии могут участвовать люди, имеющие более двух лет опыта волонтерской деятельности, специальные знания и навыки. Чтобы поехать в Донбасс, нужно подать заявку на платформе Добро.рф или сайте проекта Мывместе.рф.

Вакцина для киски

Вакцинация домашних питомцев важна независимо от того, покидают они пределы квартиры или нет.

Если прививку взрослым кошкам и собакам достаточно сделать раз в год, то защищать их от клещей нужно с февраля по ноябрь, а от других паразитов – круглый год, советуют ветеринары. Это в интересах и животных, и людей, которые могут заразиться от своих любимцев некоторыми опасными вирусами и гельминтами. Кроме того, специалисты советуют привить питомцев от бешенства, лептоспироза и других серьезных напастей. Год назад в России начали выпускать также вакцину от COVID-19 для животных.

Клещи проснулись

В республику должны поступить 8,5 тыс. упаковок препарата для прививок от клещевого энцефалита.

Заявка на закупку вакцины отправлена еще в марте, сообщает Минздрав Коми, ориентировочный срок поставки ее в лечебные учреждения республики – первая половина июня.При этом известно, что с начала сезона в медучреждения обратились уже 49 пострадавших от укуса клещей, среди них есть дети.