Три года житель села безуспешно пытается получить прописанные в законе льготы

Климат у нас на Севере суровый, частные дома приходится постоянно отапливать дровами или углем. Но цены на топливо быстро растут, обогревать жилье с каждым годом становится все дороже.



В корткеросской деревне Визябож сыктывкарец Андрей Рязанцев обосновался не так давно, дом у него практически благоустроенный, с отоплением. Но вот уже три года он пытается воспользоваться правом на получение компенсации за приобретение топлива.

Согласно пункту 5 статьи 1 закона № 115-РЗ от 1 декабря 2012 года уголь можно покупать почти в два раза дешевле, чем на рынке. Так записано в постановлении правительства региона № 196 от 3 декабря 2002 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». В этом документе указывается, что правительство взяло под свой контроль обеспечение граждан республики топливом (керосином, углем, дровами), причем утвердило предельные розничные цены на топливо с учетом природно-климатических зон.

Цены на топливо регулируются и другим постановлением правительства № 685 от 30.12.2017 года. Поскольку Корткеросский район относится к южной природно-климатической зоне, то тонна угля здесь не может продаваться дороже 3046 рублей с доставкой, а колотые дрова – не дороже 1445 рублей. Даны и предельные нормы отпуска по льготной цене по квадратуре жилья. И если, допустим, семья состоит из двух человек, то владелец дома может купить 6 тонн угля почти в два раза дешевле, чем если покупать уголь в Гортопе.

Стучите, вам ответят…

Первое заявление о компенсации Андрей подал в администрацию Корткеросского района еще 30 августа 2016 года. Но получил ответ о том, что субсидии на такие цели в районе не выдаются.

А потом были обращения в министерства, к главе РК, в суд и даже к президенту страны. Отовсюду приходили ответы, из которых следовало, что органы местного самоуправления не вправе удовлетворить просьбу, поскольку гражданин Рязанцев не является получателем мер соцподдержки: «в связи с отсутствием льготной категории». Ему разъяснялось, что на чиновников якобы не возложена обязанность предоставлять субсидии или топливо гражданам.

Андрей Рязанцев обращаться больше никуда не стал, сочтя это бесполезным занятием. Он только хотел узнать: чиновники не читают законы или не хотят понимать смысл написанного в них? По его мнению, дело может быть только в одном — в нехватке финансов. В казне муниципалитета просто нет денег на выполнение постановления правительства № 685. Поэтому местным чиновникам приходится в своих отписках выкручиваться, а то и попросту – врать.

А как на самом деле?

За разъяснениями «Трибуна» обратилась в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.

В Республике Коми существует несколько способов экономии при приобретении топлива населением, сказано в ответе министерства. Для льготных категорий граждан центрами по предоставлению госуслуг выделяются соответствующие субсидии. Наряду с субсидиями существует и механизм приобретения топлива по приемлемым для граждан ценам, независимо от наличия у них льгот по оплате коммунальных платежей.

В МинЖКХ подтвердили, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми № 196 от 03.12.2002 г. розничные цены на топливо, которое реализуется населению в рамках нормативного потребления для отопления жилых помещений, регулируются. Регулируется также и стоимость доставки топлива к месту, указанному потребителем. Дополнительно может оплачиваться только разгрузка топлива рядом с домом гражданина. Поставщики топлива не вправе превышать установленные цены, за это предусмотрены штрафные санкции.

Для покрытия своих затрат поставщики топлива обращаются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК за расчетом экономически обоснованной цены на твердое топливо. Разница между экономически обоснованной и розничной ценами возмещается поставщикам топлива органами местного самоуправления. Для этого администрации муниципальных районов и городских округов должны заключать договоры на поставку топлива жителям своего муниципального образования. В республиканском бюджете на эти цели органам местного самоуправления ежегодно

предусматриваются субвенции для последующего возмещения убытков поставщиков топлива.

Анатолий ПОЛЬКИН.